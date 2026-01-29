€ 5.0961
Stiri

Premieră la Vatican! Ce se va deschide pe terasa Bazilicii Sfântul Petru
Data publicării: 18:02 29 Ian 2026

Premieră la Vatican! Ce se va deschide pe terasa Bazilicii Sfântul Petru
Autor: Dana Mihai

robert-francis-prevost_21919500 FOTO: Agerpres

Vaticanul lucrează într-o manieră discretă pentru deschiderea unui bistrou pe terasa din vârful Bazilicii Sfântul Petru.

Vaticanul lucrează într-o manieră discretă pentru deschiderea unui bistrou pe terasa din vârful Bazilicii Sfântul Petru, a raportat joi cotidianul Il Messaggero, citat de agenţia de presă italiană ANSA.

Unde va fi amenajat viitorul restaurant

Acelaşi cotidian cu sediul la Roma a afirmat că viitorul restaurant va fi amenajat într-o structură deja existentă pe terasă, lângă statuile apostolilor, care era folosită anterior pentru depozitarea unor materiale destinate angajaţilor bazilicii.

Il Messaggero relatează că Vaticanul a dorit să deschidă bistroul încă de anul trecut pentru a celebra Jubileul Bisericii Catolice, dar acest lucru nu a fost posibil din cauza unor probleme tehnice.

Se spune că materialele necesare pentru amenajarea unui bistrou în perimetrul acelei structuri au fost livrate şi că lucrările au început deja.

Jurnaliştii italieni speculează că localul ar putea fi deschis înainte de sfârşitul acestui an. 

vatican
bistro
bazilica sfantul petru
Comentarii

