Lovitură în Buzău: Sute de polițiști locali se întorc pe post. Primesc și despăgubiri

Sute de poliţişti locali ar putea să primească despăgubiri în bani din partea Primăriei Buzău după ce Tribunalul Buzău a decis, la finalul unui proces al cărui fond a durat aproximativ 10 ani, anularea organigramei care prevedea peste 300 de concedieri.

La nivelul municipiului Buzău, încă din anul 2016, poliţiştii locali au dat în judecată Primăria, care a încercat să-i disponibilizeze, conflictele juridice generând blocaje la nivelul administraţiei.

Anularea organigramei din 2016 și despăgubiri pentru polițiști

Luni, Tribunalul Buzău a anulat organigrama din anul 2016 prin care sute de poliţişti locali urmau să fie concediaţi.

„Anulează Hotărârea nr.193/18.10.2016 a Consiliului Local al Municipiului (CLM) Buzău privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016, precum şi anexele la aceasta. Obligă pe pârâţii Municipiul Buzău, prin primarul municipiului Buzău, Toma Constantin, şi CLM Buzău, în solidar, la plata a câte 2.500 de lei, reprezentând despăgubiri pentru daune morale, reclamanţilor (...)”, se arată în decizia Tribunalului Buzău.

Reprezentanţii Sindicatului Fortus Lex precizează că, de-a lungul procesului, o parte dintre poliţiştii locali au fost pensionaţi sau au decedat, instanţa de judecată stabilind despăgubiri pentru moştenitori, în cazul celor din urmă.

„Soluţia instanţei a fost că ne-a acceptat tot ce am cerut, adică anularea hotărârii de CLM din 2016. S-a judecat anularea preavizului care s-a dat din 2016, în luna noiembrie, prin care urmau să fie daţi afară 300, 310 oameni. Din cei 310, au mai decedat, o parte dintre poliţiştii locali au ieşit la pensie, au mai rămas 170 de persoane. Au fost stabilite şi daune morale, inclusiv pentru moştenitori, câte 2.500 de lei pentru toţi cei 310. S-a dovedit că noi am spus adevărul”, a declarat, pentru Agerpres, vicepreşedintele Sindicatului Fortus Lex, Ene Vasile.

Conducerea Primăriei Buzău a anunţat că aşteaptă motivarea, urmând să atace soluţia la Curtea de Apel Ploieşti.

„Nu am nicio poziţie, este prima pronunţare după mai bine de nouă ani. După ce primim motivarea, vom face apel la Curtea de Apel Ploieşti. Ne judecăm în continuare, nu am alte comentarii”, a declarat primarul Constantin Toma.

Soluţia poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

