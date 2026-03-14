Cazul educatoarei care a cutremurat R. Moldova: Ludmila a sfârșit aruncându-se de la etaj din cauza violenței soțului, demnitar cunoscut. ”A scos-o de cap și toți au tăcut”

Liudmila Vartic a fost educatoare. Mai întâi în Hinceşti, apoi în capitală. Directoarea grădiniței din Hincești mărturisește, pentru Ziarul de Gardă, că ”o vedeam mai îngândurată, mai tristă, tot timpul o întrebam care este situația, ea zicea că totul este bine”, dar mai spune că, deși nu era divorțată de soț, aveau o situație mai tenționată: ”Țineau legătura, vorbeau destul de des. Cineva dintre colege o vedea vorbind și spunea că ea zilnic vorbea cu soțul, probabil că o controla”.

”El cunoștea că i-am dat mesaj în dimineața aceea”

Directoarea grădiniței din Capitală a căutat-o în ziua deceseului, 3 martie: ”Noi, cunoscând-o responsabilă, când am văzut că dimineață nu s-a prezentat la serviciu, evident că m-am gândit că probabil ceva s-a întâmplat. Numai nu m-am gândit la finalul care a fost. A telefonat-o și o colegă de grupă, am telefonat-o și eu și am văzut că nu răspunde la telefon, i-am scris un mesaj prin Viber. Pe la 15-16 jumătate seara m-a telefonat soțul ei și mi-a dat vestea. Când soțul mi-a spus vestea, m-am mirat că el cunoștea că i-am dat mesaj, că i-am scris în dimineața respectivă, adică faptul că el cunoștea tot din telefonul ei. Telefonul ar trebui să fie la soră și la mamă, cu ele locuia. Eu m-am întâlnit și cu mama și cu sora Liudmilei, care mi-au zis că atunci când a venit el, primul lucru ce a făcut – a luat telefonul”.

Teroarea a împins-o pe Liudmila de la etajul 11?

Liudmila Vartic nu a avut o moarte întâmplătoare. Avea 38 de ani și două fetițe mici cu un oficial local puternic, care se pare că a terorizat-o, i-ar fi adus altă femeie în casă, iar pe ea a aruncat ”de cap” afară, interzicându-i accesul la propriile fetițe, atent monitorizate de ”amantă” să nu-și contacteze cumva mama. Liudmila a plecat la mama sa, în Chișinău, de unde s-a aruncat de la etajul 11, în dimineața zilei de 3 martie. Speculațiile sunt că soțul său era cu ea în momentul tragediei, că ar fi coborât, ar fi astupat-o cu un cearșaf, iar a doua zi ar fi și scos certificatul de deces și ar fi înmormântat-o în secret. Când au aflat, prea târziu, despre moartea Liudmilei, mai multe persoane au început să vorbească și au scris despre abuzul la care era supusă de propriul soț, vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești, Dmitri Vartic. El și-a depus demisia în 9 martie.

Soția demnitarului moldovean a mai avut o tentativă de sinucidere în noiembrie 2025, când a înghițit pastile și a ajuns la spital. Asta după ce soțul ei, violent zi de zi, ar fi obligat-o să accepte, în casa în care trăiau alături de cele două fetițe, încă o femeie.

Deși expertiza medico-legală arată că educatoarea a murit din cauza traumatismelor suferite prin căderea de la înălțime, responsabilii Inspectoratului General al Poliției (IGP) au inițiat două procese penale în vederea investigării circumstanțelor în care soția lui Dumitru Vartic și-a pierdut viața. ”Chiar dacă femeia a lăsat un bilet de adio, oamenii legii examinează toate aspectele care au determinat-o să recurgă la acest gest”, a afirmat Diana Fetco, purtătoare de cuvânt a IGP, conform Adevărul.

Declarația care a îngrozit o țară

”Ludmila a avut nenorocul să se mărite cu un mizerabil care ani la rând i-a otrăvit existența. La început prin vorbe grele, cum a spus o cumătra chiar la masă cu oaspeți își permitea să o înjosească, apoi, după ce a născut prima fetiță a pornit agresiunea fizică. După ce a născut și a doua fată, bătaia era deja la ordinea zilei. Cu trecerea timpului mizeria a pierdut orice urmă omenească și a început să aducă amante chiar în casa lor. Prima dată când a adus o altă femeie în casă, Ludmila a fost forțată să o accepte și să se comporte de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat iar cînd s-au retras în dormitor, Ludmila disperată, a înghițit pastile. A fost o tentativă de suicid dar a scăpat cu viață doar pentru că a fost dusă la timp la spitalul. După aceea au urmat alte zile, săptămâni, luni și ani de bătăi, umilințe și teroare. (...)

Cu ceva timp în urmă, individul și-a adus o altă amanta în casă, pe una de prin Hîncești, o mizerie fără Dumnezeu în ea; o mizerie tânără și obraznică peste măsură. De data aceasta, Ludmila a fost luată de gât și aruncată afară, după poartă, ca un gunoi. A amenințat-o că, dacă încearcă să se întoarcă în gospodărie, o omoară.

Femeia s-a concediat de la grădiniță și s-a mutat la Chișinău, la mama ei dar cea mai dureroasă parte abia urma. Monstrul i-a interzis să-și mai vadă fetițele și cînd ele voiau la mama lor, el devenea violent și cu ele, iar amanta le-a luat telefoanele și urmărea ca acestea să nu o sune cumva pe ascuns.

Ludmila a cerut ajutor. A mers la primărie, la poliție dar peste tot a primit același răspuns: „Nu avem ce face.” Individul era prea temut. În plus, face parte din PAS și nimeni nu voia să-și piardă locul de muncă.

”Probabil, fetițele ei nici nu știu încă de faptul că mama lor nu mai este”

Ce s-a întâmplat exact în ziua tragediei rămâne încă o taină, cert este că Ludmila s-a aruncat de la etajul 11 iar nemernicul cu o nepăsare de diavol a astupat-o cu un cearșaf și a înmormântat-o în mare taină a doua zi. Nimeni nu și-a luat rămas-bun de la ea, nici rudele, nici prietenii a fost dusă la groapă de parcă nici nu ar fi fost om. Probabil, fetițele ei nici nu știu încă de faptul că mama lor nu mai este. Oare la această oră au mai aflat rudele unde i se află mormântul? Au trecut deja câteva zile dar organele competente tac și tac asurzitor de tare. A fost suicid sau a împins-o mizerabilul?

Așa s-a sfârșit viața Ludmilei, o femeie atât de frumoasă și atât de blândă la suflet” arată declarația Minodorei Calistru-Prisacu, o figură cunoscută în comunitatea locală.

Abuz, umilință, control

”Moartea Ludmilei nu a fost un accident. A fost rezultatul al unui abuz continuu, umilință și control. Soțul ei a agresat-o, a degradat-o, i-a limitat accesul la propriii copii și, în cele din urmă, a lăsat-o fără casă, fără sprijin și fără siguranță. Acest bărbat a împins-o spre moarte. Am articulat repetat că protecția supraviețuitoarelor nu trebuie să depindă de statutul public al agresorului, și nici de empatia individuală a unui funcționar sau polițist” a scris Coaliția Națională „Viața fără Violență”, după moartea Liudmilei Vartic. Se pare că educatoarea ceruse, de fapt, ajutor, deși autoritățile susțin că nu au nicio plângere de violență domestică din ultimii cinci ani, dar autoritățile i-ar fi spus că nu au ce să facă.

În fața acestor acuzații, soțul femeii a scris sec: ”Resping categoric insinuările potrivit cărora aș fi exercitat violență asupra soției mele. În toată această perioadă dificilă am încercat, în primul rând, să protejez copiii noștri și să mențin echilibrul familiei în condiții extrem de complicate”.

El este vizat de o anchetă ce are scopul de a determina o legătură între violența în familia și moartea soției sale.

”Simt că nu mai am aer”

”Atât de multe am citit astăzi în spațiul online despre tragedia din Hinceşti că simt că nu mai am aer… Citind comentariile am înțeles că Ludmila nu a tăcut, ci a cerut ajutor şi că atât de mulți știau despre calvarul în care trăia! Şi totuşi ajutorul a întârziat. Din păcate, nimic nu o va mai întoarce pe biata femeie înapoi şi nimic nu va alina dorul celor care au iubit-o, dar mă rog, dacă vreodată, cineva va mai pune la dubii dacă să sesizeze un abuz sau să aleagă indiferența- să îşi amintească de Ludmila şi de toate femeile pentru care s-a ales tăcerea!!!

Am umplut două sate cu mame fugite cu copiii lor de abuz, bătai şi umilință, lucru posibil datorită oamenilor buni, care au ales să nu rămână indiferenți! Mame care început totul de la 0, cu multe lipsuri şi greutăți, dar au reuşit să renască din cenuşă şi, cel mai important, sunt vii! Vă rog, nu lăsați moartea Ludmilei să fie uitată! Indiferență ucide” scrie Cristina Comerzan, de la ”Ask a Mom”.

Un comentariu la această postare vine să șocheze și mai mult opinia publică: ”Acum în ianuarie el a scos-o de cap dintr-o instituție publică unde avea biroul și acest moment a fost vazut de oameni dar toți la fel au tăcut”..