€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Stiri Pentru germani, visul american s-a spulberat. Transatlanticul Merz: Nu mi-aș sfătui copiii să meargă astăzi în SUA
Data publicării: 15 Mai 2026

Pentru germani, visul american s-a spulberat. Transatlanticul Merz: Nu mi-aș sfătui copiii să meargă astăzi în SUA
Autor: Irina Constantin

friedrich-merz_21642300 FOTO: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Statele Unite de astăzi nu mai reprezintă visul american al germanului Friedrich Merz, cancelar german văzut drept un transatlantic.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că nu și-ar sfătui copiii să studieze sau să lucreze în SUA, în climatul actual. Vorbind la o conferință a tinerilor catolici din Würzburg, liderul conservator, considerat de mulți un transatlantic, a spus că nu mai vede SUA ca pe tărâmul oportunităților.

”Sunt un mare admirator al Americii, dar, în acest moment, admirația mea nu crește”, a spus el, invocând ”climatul social” în rapidă schimbare. ”Nu mi-aș sfătui copiii astăzi să meargă în SUA, să se educe acolo sau să lucreze acolo, pur și simplu pentru că un anumit climat social s-a dezvoltat brusc acolo”.

Tată a trei copii, Friedrich Merz a continuat: ”Astăzi, chiar și cei mai educați oameni din America întâmpină dificultăți în a obține un loc de muncă”. Vorbind despre Germania, cancelarul i-a îndemnat pe cetățenii țării să fie mai optimiști în ceea ce privește potențialul patriei lor.

”Cred cu tărie că există puține țări în lume care oferă oportunități atât de mari, în special pentru tineri, precum Germania”, a susținut el, conform The Guardian. 

Totuși, tot el este cel care i-a numit pe germani leneși, apoi revenind asupra declarației >>> Merz, criticat după ce a numit germanii „leneși”. Admite că are probleme de comunicare 

La începutul lunii, cancelarul german Friedrich Merz a vorbit despre starea de spirit tensionată din Germania,   rata de aprobare a guvernului german coborând la doar 11%. Merz a spus că nu e vorba despe sentimente trecătoare, ci probleme foarte reale. El a făcut, în acest context, o promisiune pentru 2035: ”Pe scurt, cred că Germania în 2035 va fi o ţară care crede din nou în ea însăşi, o ţară liberă, care rămâne sigură şi care îşi păstrează prosperitatea pentru generaţiile viitoare”. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

merz
cancelar german
germania
sua
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Sfinxul și Babele, disputa continuă între județe: Prahova răspunde după ce Dâmbovița a strigat victorie: „Au fost şi sunt ai oraşului Buşteni”
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Bărbat urmărit internațional pentru trafic de cocaină, prins la Roman. Ar fi încercat să introducă în Regatul Unit 500 de kilograme de droguri
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Pentru germani, visul american s-a spulberat. Transatlanticul Merz: Nu mi-aș sfătui copiii să meargă astăzi în SUA
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Cine e politicianul din opoziţie, condamnat la 46 de ani de închisoare în Turcia / Video
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Bătălia pentru liceele de top și prețul excelenței. Prof. dr. Fedorca: „Nu trebuie să alergăm după himera unor branduri”
 
Cele mai citite știri
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close