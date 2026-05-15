Pentru germani, visul american s-a spulberat. Transatlanticul Merz: Nu mi-aș sfătui copiii să meargă astăzi în SUA

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că nu și-ar sfătui copiii să studieze sau să lucreze în SUA, în climatul actual. Vorbind la o conferință a tinerilor catolici din Würzburg, liderul conservator, considerat de mulți un transatlantic, a spus că nu mai vede SUA ca pe tărâmul oportunităților.

”Sunt un mare admirator al Americii, dar, în acest moment, admirația mea nu crește”, a spus el, invocând ”climatul social” în rapidă schimbare. ”Nu mi-aș sfătui copiii astăzi să meargă în SUA, să se educe acolo sau să lucreze acolo, pur și simplu pentru că un anumit climat social s-a dezvoltat brusc acolo”.

Tată a trei copii, Friedrich Merz a continuat: ”Astăzi, chiar și cei mai educați oameni din America întâmpină dificultăți în a obține un loc de muncă”. Vorbind despre Germania, cancelarul i-a îndemnat pe cetățenii țării să fie mai optimiști în ceea ce privește potențialul patriei lor.

”Cred cu tărie că există puține țări în lume care oferă oportunități atât de mari, în special pentru tineri, precum Germania”, a susținut el, conform The Guardian.

Totuși, tot el este cel care i-a numit pe germani leneși, apoi revenind asupra declarației >>> Merz, criticat după ce a numit germanii „leneși”. Admite că are probleme de comunicare

La începutul lunii, cancelarul german Friedrich Merz a vorbit despre starea de spirit tensionată din Germania, rata de aprobare a guvernului german coborând la doar 11%. Merz a spus că nu e vorba despe sentimente trecătoare, ci probleme foarte reale. El a făcut, în acest context, o promisiune pentru 2035: ”Pe scurt, cred că Germania în 2035 va fi o ţară care crede din nou în ea însăşi, o ţară liberă, care rămâne sigură şi care îşi păstrează prosperitatea pentru generaţiile viitoare”.