Video / Momentul când o maşină a lovit protestari la Belgrad. Șoferul a fost arestat

Un şofer a fost arestat la Belgrad, după ce a intrat cu maşina în manifestanţi antiguvernamentali în centrul Belgradului. Un nonagenar a fost rănit, relatează AFP.

În imaginile circulate pe reţelele sociale se poate observa o maşină care dă înapoi şi îl aruncă pe bărbat la pământ. Acesta participa la un protest în tăcere de 16 minute ca omagiu pentru victimele accidentului dintr-o gară din Novi Sad, soldat cu 16 morţi în 2024, devenit un ritual cvasi cotidian în Serbia.

Șoferul a fost reținut de polițiști în urma incidentului de la protestul din Belgrad

Poliţia a anunţat că şoferul a fost reţinut. El a fost plasat în arest preventiv pentru "tentativă de crimă cu circumstanţe agravante". La rândul lor, medicii au declarat că rănitul se află într-o stare stabilă la spital.

???????? A car rammed into an anti-Vucic student protest in Serbia during a moment of silence, injuring an elderly man.



Police reportedly arrested the driver 16 minutes after protesters surrounded him.



He has been charged with attempted murder.pic.twitter.com/fbyEebFwsL — kos_data (@kos_data) May 14, 2026

Este vorba despre un ultim atac cu autovehicule dintr-o serie îndreptată contra manifestanţilor în cadrul acestei mişcări de protest care denunţă corupţia endemică în ţară.

Incidente similare la Belgrad

Evenimente similare au provocat deja răni grave, în special în ianuarie 2025, când o maşină a lovit studenţi care blocau o intersecţie în centrul Belgradului.

În aceeaşi lună, o maşină a lovit studenţi care participau la un marş de protest într-o suburbie a Belgradului, rănind grav o studentă care a fost ridicată pe capotă şi apoi aruncată la sol.

Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a graţiat-o apoi pe femeia acuzată de tentativă de omor în această afacere, împiedicând astfel desfăşurarea unui proces.

Mişcarea de protest în care studenţii au preluat prim-planul a devenit pentru opozanţii preşedintelui Vucic emblema luptei împotriva corupţiei care cangrenează, potrivit lor, numeroase lucrări publice începute în întreaga ţară, notează Agerpres.