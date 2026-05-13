Data publicării: 13 Mai 2026

România, mesaj de forță după Summitul B9? Chirieac, observație-cheie despre Nicușor Dan
Autor: Elena Aurel

summitul b9 Foto: Vlad Roibu

Analistul politic Bogdan Chirieac s-a aflat la Palatul Cotroceni în timpul Summitului B9, de unde a făcut o transmisiune video specială DCNews - România TV, cu cele mai importante informații.

Bogdan Chirieac a vorbit despre importanța flancului estic al NATO, pe care îl consideră esențial în actualul context de securitate, dominat de războiul din Ucraina și amenințările venite din partea Rusiei. Potrivit analistului, mesajul pe care ar trebui să-l transmită acest summit este unul ferm, de consolidare a acestui flanc și de atenție sporită față de regiune. 

„Vom vedea o declarație comună, semnată după încheierea acestui summit, între șefii de stat care vor veni aici”, a zis jurnalistul România TV, Mădălin Puiu.

„Faptul că flancul de est este cel mai important și merită atenție. Nu îl vor formula ca fiind cel mai important din NATO, în acest moment, dar vor atrage atenția că flancul de est este esența NATO. Cu cine se bate NATO? Se bate cu agresorii. Care e agresorul în momentul acesta? O să spuneți și imigrația ilegală, și cybersecurity... Tot agresiuni sunt, nu contestăm, dar război cu tancuri, cu avioane, cu drone, cu morți și răniți, ăsta se desfășoară pe flancul estic al NATO.

Eu cred că vom reuși să atragem atenția. E multă lume luminată aici și, dincolo de prezența lui Zelenski, care e importantă, faptul că grupul nordic, cele patru state - Finlanda, Danemarca, Suedia, Norvegia - au participat, mie mi se pare un lucru esențial, fiindcă ele sunt foarte puternice, sunt foarte bogate. Suedia e foarte relevantă din punct de vedere militar. Știți foarte bine că sovieticii și-au rupt dinții în Finlanda și acum ei sunt foarte pregătiți pentru război. Nu au uitat ce au pățit.

Când Rusia a atacat Ucraina, Finlanda și Suedia au făcut imediat cerere de intrare în NATO. Finlanda a intrat imediat, Suedia a mai fost împiedicată vreo doi ani de Turcia, dar nu din motive militare, ci din motive politice. Suedia e o forță militară. Deci dacă de acum înainte se vor alătura summitului, mi se pare un lucru important”, a spus Bogdan Chirieac. 

Nicușor Dan „se rodează” în funcție

Analistul politic a remarcat faptul că președintele Nicușor Dan începe să acumuleze experiență în funcție atât în politica internă, cât și în cea externă, prin întâlniri cu lideri europeni și internaționali. 

„Mai e ceva pentru noi, faptul că președintele Nicușor Dan se rodează. Văd că face foarte bine față atât politicii interne, cât și politicii externe. 

S-a văzut cu oameni luminați aici, s-a cunoscut cu lideri, cu președinții țărilor baltice, cu președintele Finlandei, cu Zelenski s-a mai tot văzut, cu premierul danez. Deci toate lucrurile astea contează pentru întâlniri, care vor fi tot la nivel înalt, cum ar fi cu Macron, cu Merz, cu Keir Starmer, cu Donald Trump.

Încă așteptăm și sunt convins că, până la urmă, va veni și vizita lui Donald Trump în care îți formulezi clar ceea ce dorești. Am văzut că Nicușor Dan are o capacitate de sinteză pe care, de altfel, o așteptam din partea unui matematician. Deci își face mâna. E bine că s-a întâmplat.

De asemenea, mai arătăm că România funcționează chiar cu un guvern interimar”, a spus Bogdan Chirieac. 

Sprijinul american, esențial pentru securitatea regiunii

Analistul politic a vorbit despre necesitatea atragerii atenției Statelor Unite asupra importanței flancului estic al NATO și a menținerii sprijinului american pentru securitatea acestei zone. 

„Am putea atrage atenția și mai mult Statelor Unite, că flancul estic este foarte important?”, a întrebat jurnalistul România TV, Mădălin Puiu.

„Trebuie să atragem atenția Statelor Unite că NATO este important, mai ales după declarația lui Donald Trump, care a spus că nu are nevoie de NATO, pentru asta trebuie să lucrăm toți și trebuie atrasă o investiție americană în acest flanc estic.

Pe de altă parte, nu te poți rupe de Europa! Viitorul României e indisolubil legat de Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană sunt câteva state puternice. Să vedem dacă vom avea iscusința necesară să împăcăm și capra și varza. Normal, ar trebui să avem această iscusință”, a spus Bogdan Chirieac. 

