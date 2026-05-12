Ucraina, lovită de un nou scandal de corupție. Aderarea rapidă la UE dorită de Zelenski, în pericol

Un nou scandal de mare amploare lovește scena politică din Ucraina, exact într-un moment sensibil pentru administrația lui Volodimir Zelenski. În timp ce Kievul încearcă să accelereze negocierile pentru intrarea în UE, anchetatorii anticorupție au deschis din nou dosare care vizează persoane din cercul apropiat al președintelui ucrainean. Cazul riscă să afecteze imaginea externă a țării și să complice mai mult discuțiile despre aderarea rapidă la Uniunea Europeană, notează Politico.

Procurorii au anunțat luni acuzațiile împotriva lui Andri Iermak, fost șef de cabinet și unul dintre cei mai influenți oameni din jurul lui Zelenski. Potrivit autorităților, acesta ar fi implicat într-o schemă de corupție și spălare de bani.

Într-un comunicat oficial, NABU și procuratura specializată anticorupție, susțin că Iermak ar face parte dintr-o „grupări de infracționalitate organizată implicată în spălarea a 8,9 milioane de euro”.

Scandalul de corupție din Ucraina s-a extins după apariția stenogramelor

Ancheta a căpătat amploare după publicarea unor interceptări telefonice care au ajuns în presă. În respectivele discuții apar nume importante din administrația ucraineană și apropiați ai lui Zelenski, în legătură cu presupuse influențe și comisioane ilegale din sectoarele energiei, apărării și al unei bănci recent naționalizate.

„Am așteptat ca asta să se întâmple”, a declarat deputatul de opoziție Oleksii Goncearenko, unul dintre parlamentarii care au obținut și făcut publice stenogramele.

„Cred că organismele anti-corupție au decis să acționeze după publicarea stenogramelor”, a adăugat el.

Goncearenko face parte din partidul „Solidaritatea”, formațiune pro-europeană condusă de fostul președinte Petro Poroșenko.

Fostul lider ucrainean susține că impactul acestui scandal depășește zona politică internă. „Din păcate, scandalurile de corupție de acest fel în vreme de război creează probleme serioase pentru țară. Ele subminează capacitățile de apărare, ne periclitează reputația internațională și cu siguranță nu ne ajută cu integrarea europeană”.

Toate persoanele acuzate au respins acuzațiile formulate împotriva lor, fie direct, fie prin avocați.

Iermak a declarat luni, la Kiev: „Când ancheta se va încheia, voi face comentarii. Nu am vile, am doar un apartament și o mașină, pe care le vedeți”.

La rândul său, Dmitro Litvin, consilier al lui Zelenski, a transmis reporterilor într-o conversație pe WhatsApp: „Ancheta este încă în desfășurare, așa că este prea devreme pentru a face evaluări”.

Susținătorii lui Zelenski spun că sistemul anticorupție funcționează

Mai mulți parlamentari din partidul de guvernământ au încercat să transforme scandalul într-un argument favorabil pentru Kiev, susținând că anchetele demonstrează independența instituțiilor anticorupție din Ucraina.

„Partenerii văd că Ucraina are un sistem anticorupție independent, care își îndeplinește funcția”, a declarat pentru Reuters Oleksandr Merejko, șeful comisiei parlamentare pentru afaceri externe.

Primele informații despre dosar au apărut încă din noiembrie, când agențiile anticorupție au anunțat că investighează un mecanism prin care aproximativ 100 de milioane de dolari ar fi fost obținuți ilegal din sectorul energetic și de la compania nucleară de stat Energoatom.

Presiunea publică a crescut rapid. În cele din urmă, Zelenski l-a determinat pe Iermak să demisioneze, după ce anchetatorii au efectuat percheziții la locuința acestuia. Până atunci, mulți îl considerau unul dintre cei mai influenți oameni din administrația prezidențială, aproape un „co-președinte”.

În același timp, omul de afaceri Timur Mindici, asociat cu firma de producție cinematografică a lui Zelenski și considerat influent în zona numirilor politice, a plecat în grabă în Israel după izbucnirea scandalului.

Mindici este inculpat alături de alte opt persoane, printre care foștii miniștri Gherman Galușcenko și Oleksii Cernîșov. Procurorii afirmă că Galușcenko ar fi avut un rol în ascunderea unor sume importante în conturi offshore și în spălarea banilor proveniți din comisioane ilegale. Potrivit NABU, acesta a fost reținut în timp ce încerca să părăsească țara.

Noi întrebări în plin proces de aderare la UE

Fosta consilieră prezidențială Iulia Mendel, devenită între timp critică a administrației de la Kiev, susține că stenogramele descriu existența unui mecanism paralel de influență în jurul puterii.

„Ele expun un sistem paralel de influență, fluxuri de bani gheață și protejare a activelor, care funcționează alături de organizațiile guvernamentale din vreme de război - și, uneori, chiar în interiorul lor”, a spus ea.

„O țară care rezistă eroic agresiunii imperiale nu ar trebui să își vadă conducerea din vreme de război degenerând tocmai în cleptocrația post-sovietică de care pretinde că încearcă să scape”.

Parlamentarii din opoziție încearcă acum să afle cât de multe știa Zelenski despre presupusele rețele de influență și corupție din jurul său.

Directorul NABU, Semen Krivonos, a precizat marți că președintele ucrainean nu este investigat și că legislația nu permite anchetarea unui șef de stat aflat în funcție.

Totuși, unii politicieni din opoziție spun că tăcerea lui Zelenski ridică semne de întrebare.

„Îmi este greu să cred că nu avea informații despre ce făceau apropiații săi și despre ce se întâmpla, dar poate că, din cauza războiului, nu a acordat suficientă atenție sau a simțit că trebuie să treacă peste acest lucru în timp ce conducea războiul”, a declarat deputatul Iaroslav Iurcișin.

Goncearenko a atras atenția și asupra referirilor la „Vova” din interceptări, diminutiv folosit pentru Volodimir.

„Este posibil să nu fi știut despre unele dintre aceste scheme de corupție?”, a spus Goncearenko. „Nu știu răspunsul”.

„Dar vă pot spune că Zelenski este foarte înclinat spre „micromanagement”. Așa că este greu de imaginat că nu știa ce făceau Mindici, Cernișov și acum, presupus, Iermak”.

Totul poate afecta negocierile dintre Ucraina și UE

Ancheta continuă, iar opoziția pregătește noi audieri în parlament. Goncearenko a anunțat că foști consilieri ai lui Zelenski vor fi chemați la comisia de anchetă.

Întregul scandal apare într-un moment extrem de sensibil pentru Kiev. Administrația Zelenski încearcă să obțină o aderare accelerată la UE, însă liderii europeni au transmis deja că obiectivul este dificil de atins într-un termen atât de scurt, mai ales din cauza criteriilor legate de combaterea corupției.

„Este o întrebare bună”, a spus Goncearenko. „Dintr-un punct de vedere, într-adevăr, nu ajută să existe acuzații de corupție la nivel înalt și acuzații împotriva celor mai apropiați oameni ai președintelui”.

Tot el consideră însă că anchetele pot demonstra și independența instituțiilor statului.

„Dar, în același timp, arată că organismele noastre anticorupție sunt cu adevărat independente și pot urmări penal, ceea ce ne face foarte diferiți de Rusia sau Belarus”, a adăugat el. „Așadar, arată că sistemul nostru anticorupție funcționează”.

În final, spune parlamentarul ucrainean, totul va depinde de felul în care autoritățile vor gestiona dosarele și de evoluția anchetelor din jurul apropiaților lui Zelenski.

„Întrebarea acum este ce va urma și cum va evolua situația”, a spus el, conform Politico.

