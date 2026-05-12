DCNews Stiri Donald Trump anunță discuții cu „statul eșuat” Cuba, care „cere ajutor” SUA
Data publicării: 12 Mai 2026

Donald Trump anunță discuții cu „statul eșuat” Cuba, care „cere ajutor” SUA
Autor: Iulia Horovei

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a transmis, marți, că va purta discuții cu autoritățile de la Havana, care „cer ajutor”, calificând Cuba drept un „stat eșuat”.

Preşedintele american Donald Trump a calificat marţi Cuba drept „stat eşuat”, susţinând că Havana cere ajutor şi că SUA „vor discuta” cu ea, relatează AFP şi Reuters.

Trump discută cu autoritățile de la Havana „Cuba merge în jos și cere ajutor”

„Havana merge într-o singură direcţie: în jos! Cuba cere ajutor şi vom discuta!!!”, a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social.

„Între timp, eu plec în China!”, a adăugat liderul de la Casa Albă în mesaj.

SUA amenință Cuba

La începutul lunii mai, Donald Trump a anunţat sancţiuni mai stricte împotriva Cubei, unde a fost organizată o paradă de 1 Mai pentru „a apăra patria” şi a denunţa ameninţările de agresiune militară americană.

Preşedintele SUA a estimat că insula comunistă, situată la 150 de kilometri de coasta Floridei, continuă să reprezinte „o ameninţare extraordinară" la adresa securităţii naţionale a SUA. De asemenea, el şi-a reiterat ameninţarea de „a prelua controlul” asupra Cubei, sugerând că un portavion american s-ar putea opri acolo „la întoarcerea din Iran”.

Pe lângă embargoul american în vigoare din 1962, Washingtonul - care nu îşi ascunde dorinţa de a vedea o schimbare de regim la Havana - a impus în ianuarie o blocadă petrolieră asupra insulei, permiţând de atunci intrarea unui singur petrolier rus.

La rândul său, preşedintele cubanez Miguel Diaz Canel a declarat la mijlocul lunii aprilie că ţara sa este „pregătită” să înfrunte o agresiune militară din partea Statelor Unite şi a reafirmat caracterul „socialist” al statului cubanez, cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a tentativei de invazie din Golful Porcilor, notează Agerpres.

