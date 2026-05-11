DCNews Stiri Interviuri DCNews Prosumatori, energie, facturi. Adrian Vintilă, interviu la DC News TV
Data publicării: 11 Mai 2026

EXCLUSIV Prosumatori, energie, facturi. Adrian Vintilă, interviu la DC News TV
Autor: Dana Mihai

Prosumatori, energie, facturi. Adrian Vintilă, interviu la DC News TV - Agerpres

Adrian Vintilă, specialist în domeniul energiei şi consilier al ministrului de resort vine, luni, la emisiunea "Totul despre bani". 

În cadrul ediţiei din 11 mai, difuzată de la ora 14.00 pe DC News TV, DC News şi DC Business, Adrian Vintilă va vorbi despre noutăţile legislative în ceea ce îi priveşte pe prosumatori, despre strategia energetică a României, marile proiecte de investiţii dar şi ce se va întâmpla cu facturile românilor după ce va începe extragerea gazelor din Marea Neagră. 

Rămâneţi alături de noi!

adrian vintila
