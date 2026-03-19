DCNews Stiri Start-Up Nation și produse de garantare lansate în 2026. Cătălin Leonte (FNGCIMM), la DC News
Data actualizării: 14:30 19 Mar 2026 | Data publicării: 11:00 19 Mar 2026

EXCLUSIV Start-Up Nation și produse de garantare lansate în 2026. Cătălin Leonte (FNGCIMM), la DC News
Autor: Ioan-Radu Gava

catalin leonte fngcimm Foto: Captură DC News

Cătălin Leonte, directorul general al FNGCIMM, este invitat la interviurile DC News.

Joi, 19 martie 2026, începând cu ora 15:00, Cătălin Leonte, directorul general al FNGCIMM, va fi invitat la interviurile DC News de jurnalistul Florin Răvdan. Principalele subiecte de discuție vor fi:

  • produse de garantare lansate în 2026;
  • Garanția PLAFON;
  • Instrumente financiare inovatoare pentru IMM-uri;
  • Start-Up Nation, ediția a IV-a.

Emisiunea va fi difuzată pe DCNews TV, DCNews și DC Business, pe paginile de Facebook ale celor trei platforme și pe canalele de YouTube DCNews și DC Business.

