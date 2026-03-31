DCNews Stiri Interviuri DCNews Campania „Prevenție suicid la copii și adolescenți”, la final. Răspunsuri pentru părinți și pași concreți, la Părinți Prezenți / VIDEO
Data actualizării: 15:15 31 Mar 2026 | Data publicării: 15:11 31 Mar 2026

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 31 martie, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom încheia o campanie care a pus pe masă o temă dificilă, prevenția suicidului la copii și adolescenți, o temă despre care mulți părinți evită să vorbească, dar care are nevoie de claritate, informații și sprijin.

Pe parcursul a 30 de zile, am adus în fața părinților semne de alarmă, explicații și soluții concrete. Am discutat despre frică, rușine, neputință și despre cum poți rămâne conectat cu copilul tău chiar și atunci când pare că te respinge.

Campania a ajuns la aproape 30.000 de părinți și ne bucurăm să vedem aceste cifre. Ne dorim ca ele să continue să crească și după încheierea campaniei, pentru că articolele rămân pe site-ul PărințișiPitici.ro, rămân în Google și pot fi accesate oricând, la un singur click, de orice părinte care are nevoie de informație, sprijin sau claritate.

Alături de psihologul Radu Leca care a muncit continuu pentru această campanie și alături de reprezentanții asociațiilor care au susținut această campanie, cărora le mulțumim din suflet, Asociația Happy Minds, Asociația Telefonul Copilului și Alianța Română de Prevenție a Suicidului, încercăm să ducem mai departe discuția și să oferim răspunsuri clare la întrebările pe care părinții ni le-au adresat pe mailul redacției, pe Facebook sau pe celelalte rețele sociale.

Vor răspunde la întrebările părinților Radu Leca, Yolanda Crețescu – psiholog Asociația Happy Minds și Cătălina Surcel – director executiv al Asociației Telefonul Copilului.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre: 

Contextul fenomenului de suicid în rândul copiilor și adolescenților

Semnele care nu mai pot fi ignorate

Diferența dintre o etapă și un risc real

Discuția directă privind suicidul

Cum începi o conversație fără să blochezi copilul

Ce spui și ce poate face rău

Depresia care nu arată ca depresia

Bullyingul, între suspiciune și confirmare

De ce adolescenții refuză ajutorul?

Planul de siguranță

Unde găsești ajutor?

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 31 martie, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

DISCLAIMER: Materialele din cadrul campaniei conștientizarea și prevenția suicidului în rândul copiilor au scop exclusiv informativ și educațional și nu înlocuiesc evaluarea, diagnosticul sau tratamentul oferit de un specialist în sănătate mintală (psiholog, psihiatru, medic). Informațiile prezentate sunt destinate creșterii gradului de conștientizare și prevenție și nu constituie recomandări medicale sau terapeutice individuale. În cazul în care un copil sau adolescent prezintă gânduri suicidare, comportamente de autovătămare sau semne de risc iminent, este foarte important să fie contactat de urgență un specialist sau serviciile de urgență.  Campania promovează responsabilitatea parentală, intervenția timpurie și apelarea la sprijin specializat atunci când situația o impune.

