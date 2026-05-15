Toate răspunsurile președintelui Nicușor Dan despre viitorul Guvern conturează un posibil Executiv. Se fac calcule matematice

Răspunsurile președintelui Nicușor Dan conturează o variantă de viitor Guvern.
Președintele Nicușor Dan a făcut astăzi mai multe declarații după vizita la expoziția internațională ”Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA 2026”. Așa cum era de așteptat, președintele a fost întrebat de presă despre criza guvernamentală și consultările oficiale cu partidele parlamentare care vor avea loc începând de luni, la Palatul Cotroceni.
Redăm răspunsurile relevante ale președintelui Nicușor Dan, de natură a contura viitorul Guvern:
- după discuțiile cu partidele parlamentare, președintele anunță că va avea discuții ”cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentanți actualmente de partidele parlamentare”. Respectiv, încearcă o majoritate.
- ”primul lucru pe care o să-l întreb – care va fi majoritatea?” - prin urmare, președintele va vorbi dintr-o poziție de forță cu partidele, discuția plecând de la capacitatea fiecărui partid de a face o majoritate parlamentară.
- ”Credeți că o renominalizare a lui Ilie Bolojan ar fi un experiment?” a fost întrebat președintele, la care a răspuns: ”Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză”.
- PSD vrea majoritate cu PNL, fără USR. Nicușor Dan răspunde: ”Avem toți o responsabilitate de a guverna țara asta și, față de această responsabilitate, trebuie ca fiecare să se exprime. Așa, răspunsuri de tip „îmi doresc că” trebuie să țină cont de realitatea parlamentară”. Prin urmare, președintele, matematician la bază, spune PSD-ului că, indiferent de dorințele personale, discuția pornește de la majoritatea parlamentară, de la calcule.
- Această ultimă idee este confirmată de răspunsul despre scenariul unui premier tehnocrat susținut de PSD - UDRM: ”Sunt multe variante, sunt multe scenarii. Pentru fiecare dintre ele, întrebarea fundamentală este: există majoritate parlamentară care susține? Pentru că, dacă nu există o majoritate parlamentară care susține un nou guvern, vom avea foarte, foarte repede o tensiune între Guvern și Parlament. Întrebarea fundamentală este: care este majoritatea parlamentară care susține Guvernul?”.
- ”România are nevoie de stabilitate, iar această stabilitate necesită o coerență parlamentară. Ceea ce eu vreau să evit, ceea ce și justifică faptul că am tăcut de multe ori când mi s-a cerut opinia pe diferite subiecte, este că, cu toate diferențele între partidele pro-occidentale, ele trebuie să dea o majoritate pro-occidentală” a mai spus președintele.
- ”Luați în calcul ca AUR să facă parte din Executiv pentru a nu avea un guvern minoritar?”/ Răspunsul lui Nicușor Dan: Nu.
Jurnalist: În completarea întrebării lui Robert, vorbeați despre majoritate parlamentară. Dacă PSD strânge această majoritate parlamentară, și vine cu propunerea ca Sorin Grindeanu să fie premier, îl veți desemna?
Președintele Nicușor Dan: E o ipoteză. E o ipoteză care, în momentul ăsta, nu pare probabilă - majoritatea parlamentară. E o ipoteză, evident.
Jurnalist: Ne spuneți că vă doriți refacerea coaliției de guvernare, care a rezistat până acum câteva săptămâni?
Președintele Nicușor Dan: (...) Este cumva responsabilitatea noastră ca, la sfârșitul procesului, indiferent dacă va fi tehnocrat, minoritar, majoritar, acest guvern să fie susținut pe niște chestiuni de politică publică pe care să le agreăm, să fie susținut de o majoritate, pentru că, altfel, intrăm foarte repede într-un conflict și nu are rost.
Concluzia e simplă:
- președintele nu va accepta AUR în viitorul Executiv.
- dorește un Guvern susținut de forțele pro-occidentale, respectiv: PSD, PNL, USR, UDMR, Minorități. Chiar și neafiliați- fiecare vot contează.
- varianta Sorin Grindeanu premier nu prezintă susținere- în urma negocierilor informare.
- nici varianta Ilie Bolojan - pentru a nu naște o nouă criză.
- președintele Nicușor Dan vrea o formulă de guvern care să fie susținută de PSD - PNL - USR - UDMR - Minorități.
- discută și cu partidele mici și neafiliații.
- nu stă la discuții despre aprecieri personale, ci calcule matematice- majoritatea parlamentară.
- astfel, se prefațează o formulă de guvern susținută de PSD - PNL - USR - UDMR - Minorități, eventual cu un premier tehnocrat, având în vedere că niciun partid nu-și permite, matematic, majoritatea parlamentară.