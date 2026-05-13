Vladimir Putin înlocuiește guvernatorii a două regiuni aflate la granița cu Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin i-a înlocuit pe guvernatorii regiunilor Briansk și Belgorod, două regiuni aflate la granița cu Ucraina, care au fost lovite în mod regulat de atacurile Kievului, a anunțat, miercuri, Kremlinul, potrivit The Moscow Times.

Cei doi guvernatori au condus regiunile pe tot parcursul războiului în Ucraina

Cei doi guvernatori, Alexander Bogomaz și Veaceslav Gladkov, au condus regiunile pe tot parcursul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Liderul de la Kremlin i-a înlocuit cu un general de armată care a luptat în Ucraina și un oficial care a lucrat anterior pentru administrațiile instalate de Rusia în estul Ucrainei.

Gladkov, care conducea regiunea Belgorod, cea mai afectată de contraatacurile ucrainene, din 2021, documenta zilnic atacurile, presa rusă relatând despre popularitatea sa în regiune.

Putin l-a numit pe Alexander Șuvaiev, un general al armatei ruse care a luptat în Ucraina din 2022, în funcția de șef interimar al Belgorodului. Potrivit presei ruse, Șuvaiev, care s-a născut în regiunea Belgorod, a luptat și în campaniile Rusiei în Caucazul de Nord, Georgia și Siria.

El a absolvit programul Kremlinului „Timpul Eroilor”, care urmărește promovarea veteranilor campaniei Moscovei din Ucraina în funcții importante.

Totodată, Putin l-a numit pe Egor Kovalciuk, care a condus pentru scurt timp administrațiile de ocupație ruse din Lugansk, în funcția de lider interimar al regiunii Briansk.

Atât Briansk, cât și Belgorod au fost lovite de atacuri transfrontaliere ucrainene în timpul ofensivei Moscovei, cele două regiuni confruntându-se chiar și cu incursiuni pe parcursul războiului care durează de patru ani.

Rusia își continuă ofensiva în Ucraina, dar și Kievul răspunde atacurilor

În același timp, Rusia își continuă atacurile în Ucraina, vizând zone de infrastructură, dar și zone civile din țară. Deși nu cu aceeași intensitate, și Kievul atacă Rusia ca răspuns la ofensiva Moscovei, autoritățile de la Kremlin luând decizia de a impune restricţii privind publicarea de fotografii şi înregistrări video cu urmările atacurilor ucrainene cu drone, potrivit primarului capitalei Rusiei, Serghei Sobianin, citat de Reuters și Agerpres.

Președintele Volodimir Zelenski, prezent la București pentru Summitul B9, s-a întâlnit, miercuri, cu președintele Nicușor Dan, eveniment în cadrul căruia a fost reiterat sprijinul aliaților pentru Ucraina în conflict.

Citește și: Mark Rutte, secretarul general al NATO, după Summitul B9: „Rusia rămâne amenințarea directă a NATO. Ne vom apăra împreună”