Mihail Neamțu a aprins Internetul cu o poză din Uganda. Val de critici: Excelența Sa, un dictator odios/ Nu există limită în jos!/ Ești în locul potrivit

”În fotografie mă aflu alături de Dr. Anita Annet Among, Președintele Parlamentului Republicii Uganda, dar și Dr. Thomas Tayebwa, Vicepreședinte al Parlamentului Republicii Uganda, și de Generalul Bartolomeu Constantin Săvoiu, fost Vicepreședinte CIOR-NATO” a scris Mihail Neamțu, pe Facebook.

”O civilizație care nu mai construiește catedrale, ci le golește, se află în declin”

”Le-am reamintit că Europa nu înseamnă doar Macron și von der Leyen, ci și sfântul Atanasie al Alexandriei, Fericitul Augustin din Hiponna și Părinții Deșertului- cu toții africani. O civilizație care nu mai construiește catedrale, ci le golește, se află în declin. Am deplâns colonialismul ideologic al birocrației occidentale — instituții financiare transnaționale, organisme supranaționale, rețele de advocacy. Remediul pentru sărăcie este o viziune economică fundamentată într-un crez teologic ancestral: creația lui Dumnezeu e bună iar abundența darurilor e împuținată de păcatul hoției și al nepăsării față de unica demnitate a fiecărei persoane umane. Uganda are viitor. De ce? Pentru că o țară de 50 milioane de locuitori (dintre care 70% au sub 30 de ani) se pregătește să construiască: școli, case, spitale, căi ferate, dar și muzee, catedrale și biserici.

România are multe de oferit: competență antreprenorială, diplomație religioasă, valori conservatoare, expertiză instituțională. Uganda, la rândul ei, este o țară tânără, energică, plină de resurse umane și naturale, cu un rol tot mai important în Africa de Est.

M-am încărcat la Kampala cu tot optimismul colegilor noștri ospitalieri, devotați, pragmatici, credincioși, curajoși” a scris politicianul, pe Facebook.

Val de reacții critice față de Mihail Neamțu

”Sper doar ca aceasta plimbare tip safari nu a fost plătită din banii statului român. Deși greu de crezut ca au plătit ugandezii sau AUR. Ce sa zic, vacanță plăcută!”, ”Dacă ești suveranist de ce pleci în alte țări?” arată unele comentarii. Alții au remarcat: ”Tu realizezi unde s-ar fi întors țara asta dacă tu ai fi avut, printr-un concurs negru de împrejurări, puterea? Numai poze de-astea ar fi apărut prin presă”, ”Excelența sa e un dictator care a suprimat opoziția și a falsificat alegeri. Ești în locul potrivit”, ”După capul acestui mare politician: Uganda se poate dezvolta, construind cât mai multe biserici, mănăstiri și catedrale”.

Și jurnalistul Ovidiu Albu a reacționat: ”Nu există limită în jos pe care Neamțu să nu o poată atinge. Aici se laudă că a participat la ”ceremonia solemnă de depunere a jurământului pentru un nou mandat de către Excelența Sa, Yoweri Kaguta Museveni, Președintele Republicii Uganda”. Excelența sa este unul dintre cei mai odioși dictatori ai Africii, la putere de 40 de ani, din 1986. Este acuzat de numeroase organizații internaționale că și-a torturat și ucis adversarii politici. Fiul lui este șeful forțelor armate, nimeni nu mișcă acolo contra tatălui. Și Neamțu, care se pretinde mare luptător pentru libertăți și valori occidentale, îi aduce ăstuia osanale”.

Yoweri Museveni, președinte de 40 de ani

Presa din Africa (africanews) notează că sunt 40 de ani de când e președinte Yoweri Museveni, astăzi în vârstă de 81 de ani. El a depus marți jurământul pentru a-și prelungi președinția pentru încă cinci ani, care ar putea fi ultimul său mandat - deși nu neapărat ultimul pentru familia Museveni.

”Fiul președintelui și moștenitorul prezumtiv, generalul șeful armatei, Muhoozi Kainerugaba, a supravegheat repetițiile de zile întregi ale paradei militare care va anima a opta inaugurare a lui Museveni, cu avioane de vânătoare Sukhoi de fabricație rusească zburând zgomotos deasupra terenurilor ceremoniale oficiale din Kampala, capitala Ugandei. Museveni a depus jurământul și a primit instrumentele ceremoniale ale puterii în timp ce era aclamat de miile de persoane care participau la eveniment în suburbia Kololo din Kampala. Mulți ugandezi acceptă acum că președinția lui Museveni - singura pe care au cunoscut-o milioane de oameni - se apropie de sfârșit. Ceea ce rămâne incert este natura tranziției și cât de ordonate vor fi lucrurile în timpul care i-a mai rămas în funcție” mai notează sursa citată.