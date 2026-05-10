Ziua Independenţei/ Inaugurarea Piaţetei "Regele Mihai I" şi dezvelirea bustului Regelui Mihai, la Alba Iulia

"În semn de recunoştinţă faţă de contribuţia inestimabilă a Casei Regale a României la înfăptuirea, consolidarea, modernizarea Statului Naţional Unitar Român şi susţinerea valorilor europene, am propus Consiliului Local, iar acesta a adoptat, prin Hotărârea Nr. 143 din 29 aprilie 2026, atribuirea denumirilor Piaţeta 'Regele Mihai I' şi Piaţeta 'Regina Maria' celor două ronduri de la intrările în Parcul Unirii din Alba Iulia", a afirmat, în cadrul ceremoniei, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleşa.

Edilul a adăugat că Alba Iulia, ca "Oraş al Marii Uniri şi Oraş Regal", poartă, prin vocaţia sa istorică, "o responsabilitate deosebită faţă de memoria celor care au contribuit la împlinirea idealului naţional".

Alături de preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Alba, Ion Dumitrel, primarul Gabriel Pleşa a dezvelit bustul Regelui Mihai I al României. Acesta a fost reamplasat în noua piaţetă, de pe esplanada Muzeului Naţional al Unirii.

Realizat cu sprijinul CJ Alba de către Ovidiu Protopopescu, bustul a fost dezvelit în 2021 de către Principesa Sofia, preşedintele Ion Dumitrel şi primarul Gabriel Pleşa.

Istoricul Dragoş Ursu a evocat personalitatea fostului monarh, amintind şi de legăturile Regelui Mihai I cu Alba Iulia. Prima sa prezenţă la Alba Iulia a fost în 1929, la Serbările Unirii. În 1930, Mihai a primit titlul de "Mare Voievod de Alba Iulia". A revenit la Alba Iulia în 1937, la ceremonia dezvelirii Obeliscului lui Horea, Cloşca şi Crişan.

Fostul suveran a vizitat, din nou, Alba Iulia la începutul anului 2007. Ulterior, în acelaşi an, a petrecut la Alba Iulia Sfintele Sărbători de Paşte. Ultima sa vizită în Alba a fost în 2009, de Crăciun, când a primit şi titlul de "Cetăţean de Onoare al municipiului Alba Iulia".

Alba Iulia este strâns legată de istoria Coroanei Române. Aici, la 15 octombrie 1922, au fost încoronaţi Regele Ferdinand I şi Regina Maria.

Tot duminică, anterior evenimentului menţionat, în Piaţa Cetăţii au fost celebrate Ziua Independenţei Naţionale a României, Ziua Victoriei în Europa şi Ziua Europei.

