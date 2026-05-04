Nicuşor Dan, vizită în Armenia, împreună cu Maia Sandu. Participă la reuniunea Comunităţii Politice Europene
Data publicării: 08:44 04 Mai 2026

Nicuşor Dan, vizită în Armenia, împreună cu Maia Sandu. Participă la reuniunea Comunităţii Politice Europene
Autor: Doinița Manic

imagine cu nicusor dan si maia sandu Nicușor Dan va lua parte, alături de preşedinta Maia Sandu, la Grupul pentru Republica Moldova. Foto: Facebook Nicușor Dan

Președintele României, Nicuşor Dan, merge în Armenia pentru a participa la reuniunea Comunităţii Politice Europene.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, participă, luni, la Erevan, la cea de-a 8-a ediţie a summitului Comunităţii Politice Europene (CPE). El va lua parte, alături de preşedinta Maia Sandu, la Grupul pentru Republica Moldova, care se va desfăşura în cadrul reuniunii.

"În drum spre Armenia, unde voi participa, alături de doamna Președintă, Maia Sandu, la Grupul pentru Republica Moldova, care se va desfășura în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene.

VEZI ȘI: Marius Lazurca, consilierul preşedintelui Nicuşor Dan, spune că "România nu e vitală pentru SUA"

Nicușor Dan: Voi organiza o discuție informală privind impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securității energetice regionale

Înființat în 2024, la inițiativa comună a României și Franței, acest grup are ca obiectiv consolidarea sprijinului internațional acordat Republicii Moldova.

Voi organiza o discuție informală privind impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securității energetice regionale, la care vor participa o serie de lideri regionali.

Totodată, voi co-prezida, alături de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, o masǎ rotundă pe tema dezinformârii și amenințărilor hibride", a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

nicusor dan
presedintele romaniei
armenia
