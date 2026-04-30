Ciucu exclude un nou guvern cu PSD: Vor să facă PNL-ul slugă sau breloc. Nu ne strică opoziția, să ne reformăm

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a ieșit public cu un atac dur la adresa PSD, după ce social-democrații au cerut liberalilor să renunțe la susținerea lui Ilie Bolojan în funcția de premier. El a numit această solicitare „jignitoare”, considerând-o complet nefondată.

Într-o intervenție la Digi24, Ciucu a spus că situația politică actuală nu a apărut din senin. În opinia lui, responsabilitatea aparține PSD-ului, care a inițiat o moțiune de cenzură alături de AUR împotriva guvernului în exercițiu.

Ilie Bolojan nu o să fie abandonat

Ciucu a subliniat că PNL nu vede nicio rațiune pentru a rupe sprijinul acordat lui Ilie Bolojan și că partidul nu își va abandona liderul, chiar dacă asta ar însemna intrarea în opoziție. El a sugerat că această variantă este chiar luată în calcul pentru o eventuală reorganizare internă.

Într-o notă tranșantă, liderul liberal a spus că actuala criza politica guvern este „artificială” și ar fi fost generată de PSD din motive legate de influență politică și resurse.

„Cum poate presupune PSD că partidul își va trăda propriul președinte ales?

Ei au dat drumul la această criză. Și-au asumat-o, după ce noi am spus de două ori în BPN că nu vom mai face vreo alianță cu PSD dacă ei vor pica guvernul.

Noi nu am greșit nici față de PSD. Am respectat protocolul coaliției de guvernare, iar toată această criză artificială li se datorează în totalitate.

Aici este vorba despre (nr. a obține) bani, putere și mai multă influență politică a acestui partid extrem de corupt”, a spus el.

Ciucu afirmă că PSD are o miză

În continuare, Ciprian Ciucu a susținut că miza PSD ar fi slăbirea PNL și transformarea sa într-un partid obedient.

„Miza lor este să slăbească PNL. Ei doresc un PNL fără demnitate, un PNL slugă la PSD, un PNL breloc. Și vor să ne compromită cu astfel de apeluri”, a continuat prim-vicepreședintele.

El a mai explicat că formațiunea liberală are în prezent doar două scenarii posibile: fie un guvern minoritar, fie trecerea în opoziție. Revenirea la o colaborare cu PSD este, în viziunea sa, exclusă complet.

„Vă dați seama cât de penibili am fi dacă, după două decizii consecutive clare (de necolaborare cu PSD dacă PSD dărâmă guvernul, n.r.), am decide acum să ne întoarcem? Unu la mână.

Doi la mână: PSD are un lider care este la jumătate din încrederea partidului lor. Noi avem un lider care este de două ori peste partidul nostru, ca încredere. Cum își pot ei permite să vină cu o astfel de cerință?

Adică, n-am venit noi să zicem 'domnule, demiteți-l pe Grindeanu, că nu mai are lumea încredere în el, uitați-vă în orice sondaj de opinie', dar ei își permit să facă acest lucru (să ceară PNL să nu-l mai sprijine pe Bolojan)? Este exclus așa ceva”, a explicat Ciucu.

Posibile tensiuni interne în PNL. Nu e exclusă apariția trădătorilor

Întrebat dacă există riscul apariției unor „dezertori” din PNL în acest context, Ciprian Ciucu a admis că nimic nu poate fi exclus complet în politica actuală, dar a transmis că nu se așteaptă la o ruptură majoră în interiorul partidului.

„PNL este un partid demn. România are nevoie de un Partid Naţional Liberal reformat, iar opoziţia nouă nu ne strică, să ne reformăm.

După această moţiune, PNL are doar două opţiuni: guvern minoritar sau opoziţie. Altă opţiune nu există în acest moment”, a conchis el.

La final, mesajul său a rămas ferm. În actuala formulă, criza politica guvern nu mai lasă loc de compromisuri, iar direcția PNL depinde strict de deciziile asumate în interiorul partidului și de raportarea la Ilie Bolojan.

