DCNews Stiri Ciucu exclude un nou guvern cu PSD: Vor să facă PNL-ul slugă sau breloc. Nu ne strică opoziția, să ne reformăm
Data actualizării: 20:21 30 Apr 2026 | Data publicării: 19:10 30 Apr 2026

Ciucu exclude un nou guvern cu PSD: Vor să facă PNL-ul slugă sau breloc. Nu ne strică opoziția, să ne reformăm
Autor: Tiberiu Vasile

Premierul Ilie Bolojan si primarul Ciprian Ciucu Inquam Photos / Codrin Unici / Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan

Ciprian Ciucu a criticat dur PSD în contextul tensiunilor politice actuale, acuzând social-democrații că încearcă să slăbească PNL și să-l transforme într-un partid subordonat.

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a ieșit public cu un atac dur la adresa PSD, după ce social-democrații au cerut liberalilor să renunțe la susținerea lui Ilie Bolojan în funcția de premier. El a numit această solicitare „jignitoare”, considerând-o complet nefondată.

Într-o intervenție la Digi24, Ciucu a spus că situația politică actuală nu a apărut din senin. În opinia lui, responsabilitatea aparține PSD-ului, care a inițiat o moțiune de cenzură alături de AUR împotriva guvernului în exercițiu.

Ilie Bolojan nu o să fie abandonat

Ciucu a subliniat că PNL nu vede nicio rațiune pentru a rupe sprijinul acordat lui Ilie Bolojan și că partidul nu își va abandona liderul, chiar dacă asta ar însemna intrarea în opoziție. El a sugerat că această variantă este chiar luată în calcul pentru o eventuală reorganizare internă.

Într-o notă tranșantă, liderul liberal a spus că actuala criza politica guvern este „artificială” și ar fi fost generată de PSD din motive legate de influență politică și resurse.

„Cum poate presupune PSD că partidul își va trăda propriul președinte ales?

Ei au dat drumul la această criză. Și-au asumat-o, după ce noi am spus de două ori în BPN că nu vom mai face vreo alianță cu PSD dacă ei vor pica guvernul.

Noi nu am greșit nici față de PSD. Am respectat protocolul coaliției de guvernare, iar toată această criză artificială li se datorează în totalitate.

Aici este vorba despre (nr. a obține) bani, putere și mai multă influență politică a acestui partid extrem de corupt”, a spus el.

Ciucu afirmă că PSD are o miză

În continuare, Ciprian Ciucu a susținut că miza PSD ar fi slăbirea PNL și transformarea sa într-un partid obedient.

„Miza lor este să slăbească PNL. Ei doresc un PNL fără demnitate, un PNL slugă la PSD, un PNL breloc. Și vor să ne compromită cu astfel de apeluri”, a continuat prim-vicepreședintele.

El a mai explicat că formațiunea liberală are în prezent doar două scenarii posibile: fie un guvern minoritar, fie trecerea în opoziție. Revenirea la o colaborare cu PSD este, în viziunea sa, exclusă complet.

„Vă dați seama cât de penibili am fi dacă, după două decizii consecutive clare (de necolaborare cu PSD dacă PSD dărâmă guvernul, n.r.), am decide acum să ne întoarcem? Unu la mână.

Doi la mână: PSD are un lider care este la jumătate din încrederea partidului lor. Noi avem un lider care este de două ori peste partidul nostru, ca încredere. Cum își pot ei permite să vină cu o astfel de cerință?

Adică, n-am venit noi să zicem 'domnule, demiteți-l pe Grindeanu, că nu mai are lumea încredere în el, uitați-vă în orice sondaj de opinie', dar ei își permit să facă acest lucru (să ceară PNL să nu-l mai sprijine pe Bolojan)? Este exclus așa ceva”, a explicat Ciucu.

Posibile tensiuni interne în PNL. Nu e exclusă apariția trădătorilor

Întrebat dacă există riscul apariției unor „dezertori” din PNL în acest context, Ciprian Ciucu a admis că nimic nu poate fi exclus complet în politica actuală, dar a transmis că nu se așteaptă la o ruptură majoră în interiorul partidului.

„PNL este un partid demn. România are nevoie de un Partid Naţional Liberal reformat, iar opoziţia nouă nu ne strică, să ne reformăm.

După această moţiune, PNL are doar două opţiuni: guvern minoritar sau opoziţie. Altă opţiune nu există în acest moment”, a conchis el.

La final, mesajul său a rămas ferm. În actuala formulă, criza politica guvern nu mai lasă loc de compromisuri, iar direcția PNL depinde strict de deciziile asumate în interiorul partidului și de raportarea la Ilie Bolojan.

CITEȘTE ȘI: Ciprian Ciucu: Nicușor Dan s-a folosit de Ilie Bolojan
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Ministerul Educației anunță aprobarea unui nou set de 320 de programe școlare pentru învățământul liceal
Publicat acum 15 minute
Ayatollahul Iranului revine după o perioadă de absență și tăcere și lansează amenințări la adresa SUA
Publicat acum 33 minute
Topul celor mai frumoase plaje din Europa în 2026. Cea clasată pe locul 1 i-a fermecat pe turiști
Publicat acum 49 minute
Aglomerație pe Valea Prahovei, înainte de 1 Mai. Mașini bară la bară pe DN1, în Comarnic și Bușteni
Publicat acum 49 minute
Nou punct de trecere a frontierei între România și Republica Moldova
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 9 minute
Profesorul Petruț Rizea (25 de ani) a făcut accident vascular cerebral (AVC). Îl știați de la interviurile DC News și Părinți și pitici
Publicat acum 6 ore si 1 minut
Ponta, mesaj către Grindeanu înainte de a merge la Nicușor Dan: Te rog public!
Publicat acum 7 ore si 35 minute
Ilie Bolojan, declarațiile zilei, după ședința de Guvern / video
Publicat acum 7 ore si 54 minute
Dăncilă demontează mitul „Ne-a impus Bruxelles-ul”: Nu, nu Bruxelles-ul a decis. Hotărârea defavorabilă a venit din România
Publicat acum 4 ore si 49 minute
Cine l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan, după ce trece moțiunea. Bogdan Chirieac, analiză
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
