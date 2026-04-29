Superalimentul care te ajută în lupta împotriva colesterolului. Mihaela Bilic: E folosit de secole în China. Nu dieta fără grăsimi e soluția

Nutriționistul Mihaela Bilic susține că orezul fermentat este de mare ajutor în lupta împotriva colesterolului. Ea a explicat că drojdia roșie de orez este un produs folosit de secole în China, atât ca aliment, cât și ca medicament, iar în anii ‘70, a intrat în atenția cercetătorilor americani și japonezi.

"Colesterolul crescut e o problemă care “otrăvește” viața multora dintre noi, mai ales ca vine la pachet cu o mulțime de restricții alimentare. Ei bine, nu dieta fără grăsimi scade colesterolul, mai eficientă e mișcarea, efortul fizic. Iar dacă sunteți sedentari, aflați că orezul ajută. Dar nu orice orez, ci orezul fermentat!

Drojdia roșie de orez este un produs folosit de secole în China atât ca aliment, cât și ca medicament. Se obține prin fermentarea orezului în prezența unei ciuperci microscopice numită Monascus purpureus, iar procedeul datează din jurul anilor 800 I.Hr. În timpul fermentației controlate, orezul își schimbă culoarea din alb în roșu, de unde și numele de drojdie roșie de orez.

Ce au descoperit cercetătorii americani și japonezi despre drojdia roșie de orez

În cultura japoneză, această drojdie se numește “koji”. Din timpuri străvechi a fost folosită pentru producerea vinului și a diverselor sosuri, ca agent de colorare, sau ca medicament pentru reglarea digestiei și circulației sângelui.

În anii ‘70, drojdia roșie de orez a intrat în atenția cercetătorilor americani și japonezi, care au descoperit că aceasta are în compoziție statine naturale. A fost făcută comparația între lovastatin – substanța activă din medicamente, care scade eficient colesterolul și monacolina K – substanța activă din ciuperca Monascus, folosită în procesul de fermentare a orezului. Cercetările au demonastrat că cele 2 tipuri de statine sunt identice, singura diferență fiind că cea din monacolina K este obținută doar din culturi naturale.

Ce efect are drojdia roșie de orez asupra colesterolului

Colesterolul este o substanță esențială pentru organism și este produs de către ficat în urma unui proces enzimatic la baza căruia se afla enzima HMG reductaza. Drojdia roșie de orez are drept țintă această enzimă, îi blochează activitatea și determină scăderea nivelului de LDL colesterol în sânge.

Mai mult decât atât, drojdia roșie de orez determină creșterea fracției de HDL (colesterolul bun) care transportă colsterolul rău (LDL) la ficat, unde va fi procesat și eliminat prin intermediul bilei.

Drojdia roșie de orez a devenit un supliment alimentar eficient în lupta împotriva colesterolului, fără efectele adverse ale medicamentelor de sinteză. Monacolina K este un compus activ natural, cu structură și acțiune asemănătoare cu statinele. Studiile clinice arată rezultate spectaculoase: o scădere de 15-20% a nivelului de colesterol după 2-3 luni de tratament - orezul fermentat îi vine de hac colesterolului!", a scris Mihaela Bilic pe pagina ei de Facebook.