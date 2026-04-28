Câte calorii are un pahar de gin tonic? Metoda de a reduce din calorii, explicată de Mihaela Bilic
Data actualizării: 19:09 28 Apr 2026 | Data publicării: 19:08 28 Apr 2026

Câte calorii are un pahar de gin tonic? Metoda de a reduce din calorii, explicată de Mihaela Bilic
Autor: Iulia Horovei

gin tonic mihaela bilic cocktail Gin tonic. Cum să prepari un cocktail cu un aport caloric redus. Sursa foto: Freepik

În așteptarea temperaturilor ridicate care cer, de multe ori, băuturi răcoritoare, nutriționista Mihaela Bilic a găsit o soluție mai ușoară din punct de vedere caloric pentru prepararea unui gin tonic. 

Nutriționista Mihaela Bilic a explicat câte calorii are un gin tonic și modalitatea de a scădea din caloriile unui astfel de cocktail.

Într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook, nutriționista a explicat cum sucul adăugat peste alcool reprezintă cel mai mare aport caloric din băutură. Dar acest aspect poate fi ușor schimbat prin alegerea unei băuturi fără zahăr.

Câte calorii are un gin tonic?

Mihaela Bilic a arătat că ginul are aproximativ șapte calorii pe gram, iar un pahar mic de gin de 30 ml înseamnă în jur de 67 de calorii.

La acestea se adaugă apa tonică sau sucul folosit, care conțin aproximativ 40 de calorii la 100 ml. Într-un pahar obișnuit intră în jur de 200 ml de astfel de lichid, ceea ce mai adaugă aproximativ 80 de calorii.

Cum să reduci din calorii

Astfel, un gin tonic clasic ajunge la circa 150 de calorii, însă dacă este preparat cu apă tonică fără zahăr, valoarea scade semnificativ, până la aproximativ 70 de calorii, fără a fi afectat gustul, potrivit explicațiilor oferite de nutriționistă.

„Iată cum gin tonicul nostru se înjumătățește, sau chiar și mai bine. De la aprox. 150 de calorii trecem la 71 de calorii. Așa da, mai zic și eu...! Cu jumătate din calorii, aceeași satisfacție! Să fie zero zahăr!”, a spus aceasta.

