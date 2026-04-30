Colegiul Medicilor intervine ferm după declarațiile controversate ale unui doctor despre sarcină și post

Colegiul Medicilor din România a luat act, în cursul zilei de astăzi, de o sesizare referitoare la declarațiile publice formulate de un medic din specialitatea obstetrică-ginecologie, privind posibile probleme apărute în timpul sarcinii sau ulterior nașterii, în cazul în care sarcina a fost concepută în perioada de post.

În acest context, Colegiul Medicilor din România se delimitează ferm de orice informație sau afirmație care nu are la bază dovezi științifice solide și nu este susținută de studii validate de comunitatea medicală, în special de cea din specialitatea vizată.

CMR reafirmă importanța respectării principiilor medicinei bazate pe dovezi și a responsabilității profesionale în comunicarea publică a medicilor, în vederea protejării interesului pacienților și menținerii încrederii în actul medical și în profesia medicală.

Este un demers care se înscrie într-un context mai larg, în care autoritățile medicale au mai semnalat situații similare de informații fără bază științifică, inclusiv episoade recente de dezinformare din spațiul public, precum unele campanii vizuale din București legate de operația de cezariană.

"Fiecare mesaj transmis public de către un medic poate avea consecințe directe asupra deciziilor pacienților"

„Libertatea de exprimare în spațiul public nu poate fi disociată de responsabilitatea profesională în domeniul sănătății. În medicină, fiecare mesaj transmis public de către un medic poate avea consecințe directe asupra deciziilor pacienților și asupra încrederii în sistemul de sănătate. De aceea, orice afirmație a unui medic, membru al CMR, trebuie să fie fundamentată pe dovezi științifice solide și aliniată la ghidurile și practicile validate la nivel internațional. Colegiul Medicilor din România va susține constant aceste principii și va acționa ori de câte ori acestea sunt încălcate.”, a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România.

