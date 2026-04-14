DCNews Stiri Panouri despre naștere și cezariană, fără bază științifică, afișate în București. Colegiul Medicilor din România avertizează asupra informațiilor false
Data publicării: 17:22 14 Apr 2026

Panouri despre naștere și cezariană, fără bază științifică, afișate în București. Colegiul Medicilor din România avertizează asupra informațiilor false
Autor: Tiberiu Vasile

doctori-medicina_01024700 Medici îmbrăcați în halate. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Panouri din București cu mesaje nevalidate despre cezariană au stârnit reacții, iar Colegiul Medicilor din România avertizează asupra riscului de dezinformare.

Mai multe panouri publicitare au apărut recent în București, care susțin că „prin cezariană, lipsa dilatațiilor și contracțiilor se transmite genetic de la mamă la fiică”, a stârnit reacții atât în societate cât și din partea Colegiul Medicilor din România. Instituția avertizează că astfel de mesaje, lipsite de fundament științific și prezentate fără surse clare, pot induce în eroare populația și pot crea percepții greșite despre actul medical, subliniind că orice recomandare privind tipul de naștere trebuie să se bazeze exclusiv pe evaluarea doctorului și pe dovezi medicale solide.

Comunicatul Colegiului Medicilor din România

"Informația medicală trebuie să fie corectă și validată științific! Comisia de Obstetrică-Ginecologie a CMR, punct de vedere pe tema panourilor publicitare care conțininformații despre cezariană versus nașterea naturală.

Colegiul  Medicilor  din  România  atrage  atenția  că,  în  domeniul  medical, informația  corectă, completă  și  validată  științific  este  esențială  atât  pentru pacienți, cât și pentru societate în ansamblu.

Recomandările  privind  actul  medical  trebuie  să  aparțină  exclusiv profesioniștilor din domeniu, cu respectarea limitelor de competență, acestea să fie fundamentate pe dovezi științifice solide, ghiduri clinice recunoscute de comunitatea științifică și  bune  practici  medicale,  adaptate particularităților fiecărui caz în parte.

Președintele Colegiului Medicilor din România, prof. univ. dr. Cătălina Poiană, subliniază că:„pentru asigurarea  transparenței  și  a  responsabilității  publice,  Colegiul Medicilor  din  România consideră  obligatoriu  ca  orice  material  cu  caracter medical difuzat în spațiul public într-o campanie  de  comunicare - indiferent de canalul ales - să conțină în mod clar datele de identificare ale inițiatorului sau promotorului campaniei”.

Dezinformarea  în  sănătate  sau  prezentarea  incompletă  a  informațiilor  nu reprezintă  simple opinii,  ci  pot  constitui  un  risc  real  pentru  sănătatea populației. 

Referitor  la  mesajele  apărute  recent  în  spațiul  public  privind  nașterea  prin operație cezariană,  Colegiul  Medicilor   din   România,   prin   Comisia   de Obstetrică-Ginecologie, face următoarele precizări: „Afirmațiile afișate pe panourile publicitare apărute recent în București sunt lipsite de fundament științific. Nașterea prin operație cezariană reprezintă, în numeroase  situații, o intervenție  medicală  salvatoare  de  viață,  atât  pentru mamă, cât și pentru făt, fiind indicată în baza unor criterii medicale clare. Este adevărat că în România se înregistrează un număr crescut de operații cezariene,  însă  acest  fenomen  se  înscrie  în  trendulgeneral  european  și global, determinat  de  multiple  cauze  medicale,  sociale  și  sistemice”,  au precizat reprezentanții comisiei.

Colegiul Medicilor din România subliniază că decizia privind tipul nașterii este rezultatul  unei evaluări  medicale  individualizate,  fiind  urmată  de  informarea pacientei cu privire la avantaje și riscuri, decizia finală fiind cea optimă pentru sănătatea mamei și a copilului. 

În acest context, protejarea populației împotriva mesajelor medicale neavizate trebuie să devină o prioritate de interes public", se regăsește în comunicatul instituției.

