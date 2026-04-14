Panouri despre naștere și cezariană, fără bază științifică, afișate în București. Colegiul Medicilor din România avertizează asupra informațiilor false

Mai multe panouri publicitare au apărut recent în București, care susțin că „prin cezariană, lipsa dilatațiilor și contracțiilor se transmite genetic de la mamă la fiică”, a stârnit reacții atât în societate cât și din partea Colegiul Medicilor din România. Instituția avertizează că astfel de mesaje, lipsite de fundament științific și prezentate fără surse clare, pot induce în eroare populația și pot crea percepții greșite despre actul medical, subliniind că orice recomandare privind tipul de naștere trebuie să se bazeze exclusiv pe evaluarea doctorului și pe dovezi medicale solide.

Comunicatul Colegiului Medicilor din România

"Informația medicală trebuie să fie corectă și validată științific! Comisia de Obstetrică-Ginecologie a CMR, punct de vedere pe tema panourilor publicitare care conțininformații despre cezariană versus nașterea naturală.

Colegiul Medicilor din România atrage atenția că, în domeniul medical, informația corectă, completă și validată științific este esențială atât pentru pacienți, cât și pentru societate în ansamblu.

Recomandările privind actul medical trebuie să aparțină exclusiv profesioniștilor din domeniu, cu respectarea limitelor de competență, acestea să fie fundamentate pe dovezi științifice solide, ghiduri clinice recunoscute de comunitatea științifică și bune practici medicale, adaptate particularităților fiecărui caz în parte.

Președintele Colegiului Medicilor din România, prof. univ. dr. Cătălina Poiană, subliniază că:„pentru asigurarea transparenței și a responsabilității publice, Colegiul Medicilor din România consideră obligatoriu ca orice material cu caracter medical difuzat în spațiul public într-o campanie de comunicare - indiferent de canalul ales - să conțină în mod clar datele de identificare ale inițiatorului sau promotorului campaniei”.

Dezinformarea în sănătate sau prezentarea incompletă a informațiilor nu reprezintă simple opinii, ci pot constitui un risc real pentru sănătatea populației.

Referitor la mesajele apărute recent în spațiul public privind nașterea prin operație cezariană, Colegiul Medicilor din România, prin Comisia de Obstetrică-Ginecologie, face următoarele precizări: „Afirmațiile afișate pe panourile publicitare apărute recent în București sunt lipsite de fundament științific. Nașterea prin operație cezariană reprezintă, în numeroase situații, o intervenție medicală salvatoare de viață, atât pentru mamă, cât și pentru făt, fiind indicată în baza unor criterii medicale clare. Este adevărat că în România se înregistrează un număr crescut de operații cezariene, însă acest fenomen se înscrie în trendulgeneral european și global, determinat de multiple cauze medicale, sociale și sistemice”, au precizat reprezentanții comisiei.

Colegiul Medicilor din România subliniază că decizia privind tipul nașterii este rezultatul unei evaluări medicale individualizate, fiind urmată de informarea pacientei cu privire la avantaje și riscuri, decizia finală fiind cea optimă pentru sănătatea mamei și a copilului.

În acest context, protejarea populației împotriva mesajelor medicale neavizate trebuie să devină o prioritate de interes public", se regăsește în comunicatul instituției.

CITEȘTE ȘI: Câți medici sunt în România: Avertismentul CMR privind inegalitățile în accesul la serviciile medicale

