Câți medici sunt în România: Avertismentul CMR privind inegalitățile în accesul la serviciile medicale

În prezent, în România sunt 61.934 de medici cu aviz de liberă practică (înscriși în Colegiul Medicilor din România) și peste 22.000 de medici rezidenți, aflați în proces de formare în toate specialitățile. Sunt cifre care reflectă potențialul actual al sistemului medical românesc, arată un comunicat al Colegiului Medicilor din România.

„Însă, dincolo de aceste date, trebuie să privim în profunzime realitatea: nu doar numărul medicilor contează, ci și modul în care aceștia sunt distribuiți și integrați în sistem”, precizează CMR.

Dezechilibre în accesul la servicii medicale între urban și rural

Raportat la populația României, se identifică, în continuare, dezechilibre semnificative între mediul urban și cel rural, între marile centre universitare și zonele mai puțin dezvoltate. Sunt comunități în care accesul la servicii medicale rămâne limitat, fie din cauza deficitului de medici în anumite specialități din diverse regiuni, fie din lipsa unor condiții care să permită atragerea și menținerea medicilor.

Aceste realități arată că provocarea sistemului de sănătate nu mai este doar formarea medicilor, ci și utilizarea inteligentă și echitabilă a resursei umane, precum și dezvoltarea, dar, mai important, implementarea unor politici coerente privind resursa umană în sănătate, la care Colegiul Medicilor din România își reafirmă angajamentul de a participa ca partener de dialog.

„De Ziua Mondială a Sănătății, Colegiul Medicilor din România reafirmă mesajul: România Medicală Contează. Contează fiecare medic, indiferent unde își desfășoară activitatea. Contează fiecare specialitate, inclusiv cele orientate spre prevenție și organizarea sistemului. Și contează fiecare decizie care contribuie la construirea unui sistem mai echilibrat și mai eficient. Este nevoie de politici coerente, de mecanisme de atragere și retenție a medicilor în zonele deficitare, de condiții de lucru adecvate și de un cadru care să susțină dezvoltarea profesională pe termen lung. De asemenea, trebuie să încurajăm o abordare orientată spre prevenție și sănătate publică, pentru că viitorul medicinei nu înseamnă doar tratarea bolilor, ci și evitarea lor. România are medici, dar mai are nevoie de resursă umană. România Medicală are competență. România Medicală are potențial. Medicii României trebuie susținuți și valorificați”, a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România.

Distribuția medicilor cu aviz de liberă practică

Din totalul de 61.934 de medici cu aviz de liberă practică, înscriși în Colegiul Medicilor din România, distribuția acestora pe județe la acest moment este prezentată în tabelul de mai jos:

Colegiul Medicilor din România rămâne un partener activ în susținerea și dezvoltarea medicilor care activează în sistemul medical românesc și reafirmă, de Ziua Mondială a Sănătății, rolul esențial al medicului în societate, promovând mesajul „Respect pentru Medici. Respect pentru Pacienți”.