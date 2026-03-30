Sucul de țelină: băutura-minune sau doar un mit? Ce spun, de fapt, specialiștii

Sucul de țelină conține în mare parte apă, ceea ce îl face o sursă excelentă de hidratare. Hidratarea adecvată sprijină tensiunea arterială, funcțiile cerebrale, eliminarea deșeurilor și sănătatea rinichilor. În plus, are un conținut redus de zahăr: o cană de 240 ml conține doar 3 grame, fiind o alternativă mult mai sănătoasă la sucurile carbogazoase sau băuturile energizante, care pot adăuga zeci de grame de zahăr în dietă, conform Healthline.

Pe lângă hidratare, sucul de țelină este bogat în compuși vegetali antiinflamatori și antioxidanți numiți fitonutrienți, care ajută la reducerea stresului oxidativ și pot contribui la prevenirea unor afecțiuni cronice, inclusiv boli cardiovasculare, diabet și anumite tipuri de cancer. De asemenea, acești antioxidanți pot sprijini sănătatea pielii.

Posibile efecte asupra intestinului

Sucul conține luteolină, un compus vegetal despre care se crede că poate reduce inflamația la nivelul intestinului. Studiile efectuate pe animale au arătat că sucul de țelină fermentat cu probiotice poate crește diversitatea bacteriilor intestinale.

Totuși, sucul proaspăt diferă de cel fermentat, iar dovezile pentru efectele asupra sănătății intestinale la oameni sunt insuficiente. În plus, majoritatea sucurilor sunt filtrate, ceea ce elimină fibrele esențiale pentru digestie și sațietate.

Valori nutriționale

O cană de suc de țelină (240 ml) oferă aproximativ:

Calorii: 33

Proteine: 2 g

Carbohidrați: 7 g

Zahăr: 3 g

Potasiu: 13% din valoarea zilnică

Vitamina K: 58% din valoarea zilnică

Folat: 21% din valoarea zilnică

Cantități mici de calciu, magneziu, fosfor, vitaminele A și C

antioxidanți.

Mituri despre cură și detoxifiere

Popularitatea sucului de țelină a explodat după promovarea sa de către Anthony William, care susține că acesta vindecă boli cronice și detoxifică organismul prin „săruri cluster nedescoperite”.

Nu există dovezi științifice care să susțină aceste afirmații, iar organismul are deja propriile mecanisme naturale de detoxifiere, ficatul, rinichii, intestinele și plămânii. Curele de detoxifiere cu sucuri pot provoca deficiențe nutriționale, restricții calorice periculoase și tulburări alimentare.

Dezavantaje și precauții

Sucul de țelină are câteva dezavantaje care trebuie luate în considerare:

Sodiu ridicat: o cană de suc conține aproximativ 189 mg de sodiu, ceea ce poate fi problematic pentru persoanele cu hipertensiune.

Fibre reduse: filtrarea sucului elimină fibrele, esențiale pentru sațietate și sănătatea digestivă.

Cure extreme: dietele bazate pe consum exclusiv de suc de țelină pot duce la deficiențe nutriționale și pierdere rapidă și nesănătoasă în greutate.

Sucul poate fi o băutură răcoritoare și nutritivă, consumată cu moderație, de preferat nefiltrat și alături de o masă echilibrată. Persoanele cu hipertensiune, probleme digestive, femeile însărcinate sau cei care iau medicamente trebuie să consulte un medic înainte de a-l include în rutina zilnică.

Cum se prepară

Prepararea sucului acasă este simplă: 3-4 tulpini de țelină se trec prin storcător sau se mixează și se strecoară. Pentru un plus de savoare se pot adăuga mere verzi, castravete, ghimbir sau suc de lămâie. Consumul împreună cu alimente bogate în fibre, proteine și grăsimi sănătoase ajută la menținerea sațietății.

Sucul de țelină este bogat în nutrienți, vitamine și antioxidanți, poate reduce inflamația și sprijină hidratarea. Totuși, nu este un remediu miraculos și nu detoxifică organismul. Cel mai bine este să fie consumat ca parte a unei diete echilibrate și să fie evitate curele extreme sau promisiunile de vindecare a bolilor cronice.