DCNews Stiri Legumele esențiale în alimentație. Nutriționistul Mihaela Bilic: Au proteine precum carnea și amidon precum făinoasele
Data publicării: 15:48 29 Mar 2026

Legumele esențiale în alimentație. Nutriționistul Mihaela Bilic: Au proteine precum carnea și amidon precum făinoasele
Autor: Doinița Manic

imagine cu mancare Mihaela Bilic spune că ar trebui să mâncăm aceste legume măcar de 2 ori pe săptămână. Foto: Pixabay

Nutriționistul Mihaela Bilic a explicat care sunt legumele cu cele mai multe proteine. Acestea nu trebuie să lipsească din alimentație.

Nutriționistul Mihaela Bilic spune că leguminoasele sunt vegetale hrănitoare “2 în 1”. Ea a explicat de ce este indicat să includem în alimentația noastră fasolea boabe, mazărea, lintea, năutul și soia.

"Leguminoasele, un alt fel de legume! Leguminoasele, adică fasole boabe, mazăre, linte, năut și soia, sunt acele vegetale hrănitoare “2 în 1”: au proteine precum carnea și amidon precum făinoasele/cerealele. Boabele de fasole au 17-21% proteine, iar carnea are 18-22%.

Nutriționistul Mihaela Bilic: Merită, măcar de 2 ori pe săptămână, să înlocuiți carnea cu “boabe”

În leguminoase avem ceva ce nu găsim în produsele de origine animală și anume fibre! Toate boabele conțin un amestec de fibre solubile și insolubile prietenoase cu tubul digestiv, care ajută la echilibrarea nivelului de glucoză și colesterol din sînge.

Tot ele, fibrele, reglează tranzitul intestinal și sunt hrană pentru bacteriile benefice din intestin, cu rol activ în imunitate. Deci merită, măcar de 2 ori/ săptămână, să înlocuiți carnea cu “boabe”!", a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.

