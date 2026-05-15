FNGCIMM și Intesa Sanpaolo Bank semnează Convenția de Garantare Plafon pentru refinanțarea creditelor IMM

Noua facilitate de refinanțare garantată se adresează IMM-urilor care au beneficiat de finanțări garantate de FNGCIMM în cadrul programelor IMM Invest Plus (OUG nr. 99/2022) și IMM Plus (OUG nr. 18/2024), indiferent dacă finanțarea inițială a fost acordată de Intesa Sanpaolo Bank sau de o altă bancă participantă în program.

„Convenția semnată între FNGCIMM și Intesa Sanpaolo Bank reconfirmă angajamentul comun de a rămâne alături de antreprenori într-o perioadă caracterizată de volatilitate și ajustări dificile, care afectează în mod direct accesul la finanțare al IMM-urilor. Refinanțarea creditelor garantate, consolidează accesul companiilor la soluții de finanțare, iar mediul antreprenorial în ansamblul său beneficiază de mai multă stabilitate, predictibilitate și încredere, elemente atât de necesare în susținerea investițiilor și a dezvoltării pe termen lung”, a declarat Cătălin Leonte, Directorul general al FNGCIMM.

„Intesa Sanpaolo Bank are un lung istoric de susținere a antreprenorilor români, iar sectorul IMM rămâne o prioritate strategică pentru noi. IMM-urile sunt motorul economiei românești: creează locuri de muncă, generează inovație și contribuie la dezvoltarea țării. Într-un context economic care aduce cu sine și provocări, ne dorim să fim parte din soluție pentru oamenii de afaceri, iar această facilitate de refinanțare garantată este unul dintre instrumentele prin care îi susținem. În esență, un astfel de instrument poate fi o punte între ce au construit antreprenorii până azi și ce vor putea construi de mâine", a declarat Alessio Cioni, Director General și CEO Intesa Sanpaolo Bank România.

Ce înseamnă acest lucru pentru IMM-uri:

Posibilitatea refinanțării creditelor de capital de lucru existente, acordate în cadrul programelor SME Invest Plus și SME Plus;

Garanții de până la 80% din valoarea creditului, prin intermediul FNGCIMM;

Acces la finanțări cu garanții de până la 4 milioane RON, raportate la soldul refinanțat;

Perioade de rambursare extinse, de până la 36 de luni;

Fără necesitatea unor garanții suplimentare pentru finanțări de până la 500.000 RON.

Despre FNGCIMM

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

FNGCIMM acordă garanții din surse proprii, din surse în administrare sau prin programe guvernamentale destinate relansării economice.

FNGCIMM, o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, asigură o acoperire teritorială națională și funcționează după reguli şi principii europene.

Despre Intesa Sanpaolo Bank România

Intesa Sanpaolo Bank România este subsidiara locală a grupului italian Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai mari grupuri financiare din Europa. În România, banca oferă o gamă completă de servicii pentru persoane fizice, IMM-uri și companii, bazate pe relații pe termen lung și servicii de calitate, și are 59 de sucursale la nivel național. În 2025, Intesa Sanpaolo Bank România a fuzionat cu First Bank, consolidându-și poziția pe piața locală. Banca face parte din Divizia Bănci Internaționale a Grupului Intesa Sanpaolo, care deservește 7,4 milioane de clienți prin 883 de sucursale în 12 țări.

Despre Grupul Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo, cu un portofoliu de credite de 425 de miliarde de euro și active financiare ale clienților de peste 1,5 trilioane de euro la sfârșitul lunii decembrie 2025, este cel mai mare grup bancar din Italia, cu o prezență internațională semnificativă.

Cu o poziție la scară mondială în ceea ce privește impactul social, Intesa Sanpaolo se angajează, de asemenea, în reducerea amprentei de carbon și în sprijinirea clienților în tranziția către o economie durabilă.

Rețeaua de muzee a băncii, Gallerie d’Italia, găzduiește patrimoniul artistic propriu și proiecte culturale de valoare recunoscut.