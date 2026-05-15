Educaţia rutieră nu există pe agenda autorităţilor din România. Titi Aur, mesaj pentru politicieni

Conform expertului în conducere defensivă, educaţia rutieră ar trebui să înceapă de la grădiniţă, dar ar trebui şi integrată cu alte tipuri de educaţie: sanitară, financiară, etc.

"Nimeni nu e interesat de educaţia rutieră. Educaţia rutieră nu există pe agenda autorităţilor din România, a niciunei autorităţi. Nici a Guvernului, nici a Parlamentului. Apar din când în când anumite iniţiative, din partea unor deputaţi şi senatori, foarte rar din partea ministerelor, dar per ansamblu nu există acest subiect.

Acum, subiectul sănătate publică e cât de cât în atenţie, mai ales de când cu noul virus, care sperăm să nu devină pandemic. Acolo se pune problema asta, ce facem cu educaţia sanitară a populaţiei. Dar nu trebuie să vorbim doar despre asta, ci şi despre educaţia financiară, despre educaţia civică, despre cum să nu ne dăm foc la casă. Şi, bineînţeles, de cum să circulăm în siguranţă pe stradă.

Din punctul meu de vedere, ar trebui făcut un proiect comun pentru toate aceste tipuri de ore, împărţite într-o programă coerentă.

Educaţia rutieră trebuie să înceapă de la grădiniţă, apoi şcoală generală, liceu, şcoală de şoferi, apoi campanii, etc. Totul trebuie organizat. Nu avem asta!

Nici educaţia sanitară nu e uşor de aplicat. Dacă e un proiect în Parlament, nu înseamnă că devine lege automat. Are multe hopuri de trecut!", a declarat Titi Aur la DC News.

