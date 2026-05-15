€ 5.2052
|
$ 4.4455
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2052
|
$ 4.4455
 
DCNews Stiri Educaţia rutieră nu există pe agenda autorităţilor din România. Titi Aur, mesaj pentru politicieni
Data publicării: 15 Mai 2026

EXCLUSIV Educaţia rutieră nu există pe agenda autorităţilor din România. Titi Aur, mesaj pentru politicieni
Autor: Florin Răvdan

eleva-scoala_51051900 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Un proiect depus la Parlament cere introducerea educaţiei sanitare în şcoli. Titi Aur a spus de ce pe lista proiectelor depuse de parlamentari NU se află şi educaţia rutieră.

Conform expertului în conducere defensivă, educaţia rutieră ar trebui să înceapă de la grădiniţă, dar ar trebui şi integrată cu alte tipuri de educaţie: sanitară, financiară, etc. 

"Nimeni nu e interesat de educaţia rutieră. Educaţia rutieră nu există pe agenda autorităţilor din România, a niciunei autorităţi. Nici a Guvernului, nici a Parlamentului. Apar din când în când anumite iniţiative, din partea unor deputaţi şi senatori, foarte rar din partea ministerelor, dar per ansamblu nu există acest subiect. 

Acum, subiectul sănătate publică e cât de cât în atenţie, mai ales de când cu noul virus, care sperăm să nu devină pandemic. Acolo se pune problema asta, ce facem cu educaţia sanitară a populaţiei. Dar nu trebuie să vorbim doar despre asta, ci şi despre educaţia financiară, despre educaţia civică, despre cum să nu ne dăm foc la casă. Şi, bineînţeles, de cum să circulăm în siguranţă pe stradă. 

Din punctul meu de vedere, ar trebui făcut un proiect comun pentru toate aceste tipuri de ore, împărţite într-o programă coerentă.

CITEŞTE ŞI Cum gândeşte societatea românească despre reguli care ar trebui respectate? Titi Aur, propunere pentru primarul general Ciprian Ciucu

Educaţia rutieră trebuie să înceapă de la grădiniţă, apoi şcoală generală, liceu, şcoală de şoferi, apoi campanii, etc. Totul trebuie organizat. Nu avem asta! 

Nici educaţia sanitară nu e uşor de aplicat. Dacă e un proiect în Parlament, nu înseamnă că devine lege automat. Are multe hopuri de trecut!", a declarat Titi Aur la DC News. 

VEZI MAI MULTE ÎN VIDEO:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

educatie rutiera
titi aur
educatie sanitara
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 31 minute
Scrisoare PSD către Ursula von der Leyen: Ce îi solicită social-democrații români
Publicat acum 58 minute
Ultima zi a vizitei lui Trump în China: Discuții cu Xi Jinping la sediul conducerii Partidului Comunist Chinez
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Educaţia rutieră nu există pe agenda autorităţilor din România. Titi Aur, mesaj pentru politicieni
Publicat acum 1 ora si 56 minute
Ministrul Economiei, Irineu Darău, răspunde protestelor SAALG şi critică guvernele anterioare
Publicat acum 2 ore si 43 minute
Cei doi procurori de la Constanța inculpați într-un dosar de corupție au fost reținuți
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 46 minute
Horoscop 15 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 51 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, la ora de psihiatrie
Publicat acum 2 ore si 43 minute
Cei doi procurori de la Constanța inculpați într-un dosar de corupție au fost reținuți
Publicat acum 31 minute
Scrisoare PSD către Ursula von der Leyen: Ce îi solicită social-democrații români
Publicat acum 1 ora si 56 minute
Ministrul Economiei, Irineu Darău, răspunde protestelor SAALG şi critică guvernele anterioare
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close