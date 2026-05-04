Legea circulaţiei maşinilor de urgenţă, probleme în Parlament? Experienţa lui Titi Aur în discuţiile cu deputaţi şi senatori

Potrivit proiectului, ar urma să se introducă în Codul Rutier obligaţia ca, "în cazul drumurilor cu o singură bandă de circulație pe sens: șoferii trebuie să se tragă cât mai pe dreapta și să lase loc în stânga, în cazul drumurilor cu două sau mai multe benzi: șoferii de pe banda de lângă axul drumului trebuie să se tragă cât mai în stânga, iar toți ceilalți spre dreapta. Nerespectarea obligației privind formarea culoarului de salvare va constitui contravenție, la fel circulația printr-un astfel de culoar de către șoferii care nu au dreptul'.

Titi Aur laudă proiectul, dar spune că acesta este departe de a deveni lege.

"Din păcate, la noi totul durează foarte mult. E foarte greu până se ia o decizie corectă. Culmea, vorbim de un aspect care în multe ţări din Europa funcţionează de mult timp. Discutam despre povestea asta cu domnul Arafat acum 12-13 ani, încercam să găsim variante despre cum să transmitem acest lucru în spaţiul public. Am mai amintit şi la emisiune acest lucru, de multe ori. E un lucru banal, logic.

(...) O astfel de lege este binevenită. Unde am eu nemulţumirea este că apare ca un proiect singular, foarte bun şi bine întenţionat, dar care va avea mult de suferit prin Parlament", a declarat Titi Aur.

Experienţa lui Titi Aur cu deputaţii şi senatorii

Titi Aur a explicat de ce, în opinia sa, legea circulaţiei maşinilor de urgenţă se va bloca în Parlament.

"Din experienţa mea, chiar de la ultima întâlnire cu nişte domni deputaţi şi senatori de săptămâna trecută, am simţit aceeaşi neştiinţă în a gestiona anumite lucruri. De ce să avem legea fermoarului, că se opune oricum Poliţia. Zic dânşii că Poliţia se opune să avem regula fermoarului în lege, că nu au cum să constate. De ce să introducem distanţa minimă obligatorie de două secunde, că nu se mai poate face o depăşire. Şi tot aşa. Şi se încurcă în tot felul de detalii care nici măcar nu sunt corecte, nu au un anumit sens, o anumită logică. Şi parlamentarii din comisii, nestăpânind acest lucru bine, evită, ezită, să decidă într-un sens sau altul.

Până nu vom avea acea instituţie care să gestioneze siguranţa rutieră, în care să fie câţiva specialişti care înţeleg logica lucrurilor, şi când apar astfel de legi, la iniţiativa oricui, să se ceară explicaţii sau lămurirea de la acei specialişti, pentru ca parlamentarii să poată vota în cunoştinţă de cauză. Sau dacă se încurcă în idei şi nu înţeleg, să li se explice. Bineînţeles că decizia e a lor, de asta sunt acolo, să voteze. Dar să voteze în cunoştinţă de cauză.

E foarte bună iniţiativa asta, dar eu anticipez că va sta mult timp în Parlament, luni, ani, pentru că sigur se vor încurca undeva", a declarat Titi Aur la DC Conducem.