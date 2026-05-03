DCNews Stiri Între reguli neclare și improvizație. De ce se tem mulţi şoferi de traficul din Bucureşti
Data actualizării: 15:08 03 Mai 2026 | Data publicării: 15:07 03 Mai 2026

EXCLUSIV Între reguli neclare și improvizație. De ce se tem mulţi şoferi de traficul din Bucureşti
Autor: Mihai Ciobanu

bucuresti_trafic_masini_blocuri_taxi_73203400 Trafic București

Stiluri diferite, reguli neclare: de ce devine condusul în București un test al nervilor.

Lipsa unei semnalizări clare și coerente transformă traficul din București într-o experiență confuză și intimidantă, mai ales pentru șoferii din afara Capitalei, avertizează expertul în conducere defensivă Titi Aur.

„Avem de lucrat la partea de comunicare. Drumul trebuie să fie prietenos cu şoferii, prin linii, prin marcaje, prin indicatoare de presemnalizare. Noi nici nu ne mai uităm după indicatoare pentru că oricum nu sunt şi dacă sunt sunt din acelea rămase şi nu mai corespund sau sunt din timpul lucrărilor de nu mai înţelegi nimic. Şi atunci am ajuns să facem o orientare la faţa locului, dacă eşti un tip mai abil. Dacă nu eşti abil la volan, ajungi să te încurci, să-ţi fie frică să circuli prin Bucureşti – şi ştiţi că sunt mulţi şoferi din provincie care nu au curaj să circule prin Capitală şi au şi partea lor de dreptate, pentru că intri într-o mare junglă de nu mai ştii care pe unde”, a explicat Titi Aur la emisiunea DC Conducem.

„În anumite localităţi trebuie să conduci într-un anumit fel şi dacă vii cu acel obicei aici poliţistul îţi spune: ‚hai, treci; hai mai repede!’, dar ţie nu-ţi vine pentru că te temi că-ţi ia carnetul. Şi când te duci cu un obicei format într-o altă localitate eşti privit a fi agresiv sau chiar sancţionat. Sunt stiluri diferite şi, nefiind acea coerenţă în semnalizare, se întâmplă acest lucru: oraşele mari au stiluri diferite de condus”, a atras atenţia expertul în conducere defensivă.

titi aur
dc conducem
