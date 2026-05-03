Cât costă să stai în apartamentele lui Mihai Trăistariu de la mare: "E dat tot!" Are 7 apartamente, dintre care unul de lux
Data publicării: 16:28 03 Mai 2026

Cât costă să stai în apartamentele lui Mihai Trăistariu de la mare: "E dat tot!" Are 7 apartamente, dintre care unul de lux
Autor: Giorgi Ichim

eurovison-romania-2023--mihai-traistariu-invitatii-mei-si-randurile-de-langa-noi-n-au-votat-n-au-stiut-la-ce-numar-se-da-sms--se-vedea-doar-pe-tv_58746000 Sursa foto: Facebook Mihai Traistariu

Ce prețuri are Mihai Trăistariu pe apartamentele de la mare. Cât dau turiștii să stea în apartamentele lui te va uimi.

Cu toate apartamentele ocupate de 1 Mai și cu mare parte din vară deja rezervată, Mihai Trăistariu spune că sezonul estival a început foarte bine pentru afacerea sa de pe litoral.

Artistul, care deține mai multe apartamente pe litoral, spune că toate locuințele sale au fost deja rezervate pentru minivacanța de 1 Mai, iar o mare parte din vară este ocupată încă de pe acum.

Cântărețul susține că rezultatele nu vin întâmplător și că își promovează constant proprietățile încă de la începutul fiecărui an. În prezent, Mihai Trăistariu administrează șapte apartamente, dintre care șase sunt clasificate la trei stele, iar unul este apartament de lux, de patru stele.

Deși vremea nu a fost cea mai prietenoasă de 1 Mai, toate apartamentele au fost închiriate.

Mihai Trăistariu spune că își caută clienții încă din ianuarie

Artistul afirmă că se ocupă din timp de promovare și că nu lasă lucrurile la voia întâmplării. El spune că turiștii trebuie atrași permanent, mai ales într-o perioadă în care mulți aleg și alte destinații, precum Grecia sau Bulgaria.

În ciuda scumpirilor din ultimul an, Mihai Trăistariu spune că a decis să păstreze aceleași tarife, pentru a nu-și pierde clienții fideli.

Astfel, pentru apartamentele standard, prețurile pornesc de la 250 de lei pe noapte, iar în iulie și august ajung la 350 de lei pe noapte. În cazul apartamentului de lux, artistul spune că a stabilit inițial un tarif de 900 de lei pe noapte, însă l-a redus la jumătate, în cadrul unei promoții.

Artistul spune că unul dintre lucrurile la care ține foarte mult este felul în care arată apartamentele înainte de sosirea turiștilor. El afirmă că se ocupă personal ca totul să fie pregătit impecabil.

"Am dat toate apartamentele de 1 Mai, de altfel și trei sferturi de vară deja e rezervată, eu mă ocup de la 1 ianuarie, în fiecare an, fac filmulețe, îi chem la mare. Am învățat că turiștii nu vin din cer. Iar unii dintre ei își mai schimbă locația, mai merg în Grecia, în Bulgaria, sunt care vin și an de an.

Atunci trebuie să faci permanent rost de clienți, nu trebuie să te oprești niciodaă din căutarea clienților. Eu am 7 apartamente deja, 6 de trei stele și unul de lux, de patru stele, le-am dat pe toate. Culmea că acum e un festival de muzică electronică, internațional, și s-a aglomerat destul de mult. Eu oricum din luna mai nu mai am nimic pentru vară, e dat tot.

Prețurile nu le-am modificat nici anul acesta, sunt aceleași tarife, adică 250 de lei pe noapte un apartament, iar la mine încape o familie, iar în iulie și august 350 de lei. La cel de lux am pus prețul de 900 de lei pe noapte, dar acum l-am redus la jumătate, la promoție. În fiecare an zic că o să mai ridic prețurile, pentru că s-au scumpit toate, dar nu fac asta, pentru că nu vreau să îmi pierd clientela, iar vremurile nu sunt potrivite să mărești prețurile.

Am pregătit camerele dinainte pentru clienți, curate, ca la carte, toate sunt super parfumate, așa cum trebuie, m-am ocupat eu să fie totul impecabil, să nu fie nici măcar un fir de praf, pentru că așa e frumos", a declarat Mihai Trăstariu pentru cancan.ro.

