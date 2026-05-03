Cât costă să stai în apartamentele lui Mihai Trăistariu de la mare: "E dat tot!" Are 7 apartamente, dintre care unul de lux

Cu toate apartamentele ocupate de 1 Mai și cu mare parte din vară deja rezervată, Mihai Trăistariu spune că sezonul estival a început foarte bine pentru afacerea sa de pe litoral.

Cântărețul susține că rezultatele nu vin întâmplător și că își promovează constant proprietățile încă de la începutul fiecărui an. În prezent, Mihai Trăistariu administrează șapte apartamente, dintre care șase sunt clasificate la trei stele, iar unul este apartament de lux, de patru stele.

Mihai Trăistariu spune că își caută clienții încă din ianuarie

"Am dat toate apartamentele de 1 Mai, de altfel și trei sferturi de vară deja e rezervată, eu mă ocup de la 1 ianuarie, în fiecare an, fac filmulețe, îi chem la mare. Am învățat că turiștii nu vin din cer. Iar unii dintre ei își mai schimbă locația, mai merg în Grecia, în Bulgaria, sunt care vin și an de an.

Atunci trebuie să faci permanent rost de clienți, nu trebuie să te oprești niciodaă din căutarea clienților. Eu am 7 apartamente deja, 6 de trei stele și unul de lux, de patru stele, le-am dat pe toate. Culmea că acum e un festival de muzică electronică, internațional, și s-a aglomerat destul de mult. Eu oricum din luna mai nu mai am nimic pentru vară, e dat tot.

Prețurile nu le-am modificat nici anul acesta, sunt aceleași tarife, adică 250 de lei pe noapte un apartament, iar la mine încape o familie, iar în iulie și august 350 de lei. La cel de lux am pus prețul de 900 de lei pe noapte, dar acum l-am redus la jumătate, la promoție. În fiecare an zic că o să mai ridic prețurile, pentru că s-au scumpit toate, dar nu fac asta, pentru că nu vreau să îmi pierd clientela, iar vremurile nu sunt potrivite să mărești prețurile.

Am pregătit camerele dinainte pentru clienți, curate, ca la carte, toate sunt super parfumate, așa cum trebuie, m-am ocupat eu să fie totul impecabil, să nu fie nici măcar un fir de praf, pentru că așa e frumos", a declarat Mihai Trăstariu pentru cancan.ro.