Delia Matache, incident neașteptat în propria locuință. Ce a pățit artista în timp ce muta mobilierul

Delia Matache, una dintre cele mai apreciate artiste din România, a avut parte de un accident casnic neașteptat. Incidentul s-a petrecut în timp ce încerca să facă modificări în locuință, moment în care s-a lovit serios la picior.

Deși situația părea dureroasă, vedeta a tratat totul cu umor și relaxare.

Cum s-a produs accidentul

Artista a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare degetul mare de la picior, vizibil afectat și plin de sânge. Din imaginile distribuite, se poate observa că lovitura a fost una puternică.

„E ok! Data viitoare să nu încerc să mai mut mobila, pentru că, aparent, nu e pentru mine. E ok!”, a spus artista, într-un ton amuzat.

Cel mai probabil, în timpul încercării de a muta mobilierul, un obiect i-a căzut pe picior, provocând accidentul. Chiar dacă rana părea serioasă, Delia a dat de înțeles că nu este vorba despre ceva grav.

Citește și: Delia rupe tăcerea despre Asia Express: Am văzut niște oribilități. Aș intra în pământ de RUȘINE să fac așa ceva

Stil de viață activ, fără sală

Cunoscută pentru silueta sa impecabilă, Delia Matache nu este adepta antrenamentelor clasice la sală și nici nu lucrează cu un antrenor personal.

În schimb, artista preferă activitățile simple, precum mersul pe jos sau sportul practicat ocazional, ori de câte ori are timp.

Problemele de vedere, recunoscute deschis

Cu ceva timp înainte de acest incident, artista a vorbit deschis despre o altă problemă personală, vederea. Delia a mărturisit că suferă de miopie încă din adolescență.

„Mă duc să îmi fac ochelari. Vă anunț că sunt mioapă. Nu e o noutate, sunt mioapă de la 16 ani. Am -3,25 la ambii ochi,” a declarat aceasta.

Artista a explicat și cum această afecțiune îi afectează percepția zilnică: vede clar de aproape, mai ales prin telefon, însă la distanță imaginea devine neclară.

„E ciudat că văd prin telefon când vă filmez, văd de aproape, și când iau telefonul vă văd în ceață. Nu vă văd trăsăturile faciale,” a mai spus Delia.

Atitudine relaxată în fața incidentelor

Chiar și în fața unui moment neplăcut, Delia Matache a demonstrat că își păstrează calmul și simțul umorului. Mesajul transmis fanilor sugerează că accidentul nu a fost unul grav, iar artista își continuă activitățile obișnuite fără probleme majore.