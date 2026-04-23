Prințul Harry, într-o vizită surpriză în Ucraina. Cât timp petrece Ducele de Sussex la Kiev

Prinţul Harry a sosit la Kiev, joi, 23 aprilie, într-o vizită surpriză, urmând să petreacă două zile în Ucraina.
Prințul Harry a declarat, joi, că se bucură să se întoarcă în Ucraina după o vizită supriză la Kiev, potrivit presei internaționale.
Ducele de Sussex s-a întors în Ucraina, îndemnând lumea să nu piardă din vedere problemele pe care le are, în continuare, țara aflată în război de peste patru ani.
El efectuează o vizită neanunțată la Kiev de două zile, într-un moment în care centrul preocupărilor internaționale s-a mutat asupra războiului din Iran.
Joi dimineață, la gara din Kiev, Ducele de Sussex a coborât dintr-un tren de noapte din Polonia pentru a le reaminti liderilor mondiali miza conflictului din Ucraina în lupta sa îndelungată împotriva agresiunii rusești, scrie ITV News.
„Este bine să fiu din nou în Ucraina”, a spus Prințul Harry la sosirea în capitala Ucrainei.
El a declarat pentru ITV News că dorește „să le reamintească oamenilor de acasă și din întreaga lume cu ce se confruntă Ucraina și să sprijine oamenii și partenerii care fac o muncă extraordinară în fiecare oră a fiecărei zile, în condiții incredibil de dificile”.
Harry a efectuat mai multe vizite surpriză în Ucraina, pentru a-şi exprima susţinerea faţă de militarii care luptă împotriva invaziei ruse din 2022.
Anul trecut, el a vizitat, în luna aprilie, împerună cu soţia sa, Meghan Markle, un centru de reeducare a militarilor răniţi din Liov.
În această vizită de două zile, el urmează să viziteze Halo Trust, o organizaţie de caritate de deminare, care era susţinută de către mama sa, prinţesa Diana.
de Anca Murgoci
