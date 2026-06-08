Aspen Healthcare Summit, iunie 2026. Mircea Geoană: Dintre toate lucrurile pe care le-am făcut în viață, aceasta e cea mai bună investiție

Mircea Geoană/ foto Crișan Andreescu

Bucureștiul devine, în perioada 8–9 iunie 2026, centrul de reflecție strategică pentru viitorul politicilor medicale din regiune.

Cea de-a XV-a ediție a Aspen Healthcare Summit se desfășoară sub titlul puternic „Rethinking Solidarity: Health Systems Under Pressure in a Changing World” și pune pe masa decidenților o întrebare existențială pentru sistemul public: în ce formă mai poate supraviețui principiul solidarității în fața unui cumul istoric de presiuni financiare, deficit de forță de muncă și transformări tehnologice accelerate.

În deschiderea evenimentului, Mircea Geoană, președintele Institutului Aspen România, a atras atenția asupra transformărilor profunde prin care trece sistemul de sănătate, de la revoluția inteligenței artificiale și schimbările din cercetarea medicală până la dificultatea găsirii unor soluții consensuale pentru problemele structurale ale României.

"Institutul Aspen România sărbătorește și marchează în acest an 20 de ani de existență. Am încercat, în limita resurselor și cu mult sprijin, inclusiv din partea comunității medicale și din zone de sănătate în sens extins, să facem o diferență în România, în regiune, în Europa și în lume, să investim în tinere și tineri.

Sunt aici mulți care probabil au făcut sau urmează să facă programele noastre de leadership de la Aspen, aproape 2.500 de tineri care au trecut prin programe de leadership, inclusiv programul dedicat de leadership pentru sănătate, la care vă încurajez să participați în număr cât mai mare” a arătat Mircea Geoană, în deschiderea Aspen Healthcare Summit.

În continuare, Mircea Geoană a explicat eforturile Institutului Aspen în direcții esențiale pentru fiecare român:

”Nu e ușor. E atât de greu să găsești o soluție echilibrată”

Am încercat, în zona de sănătate, să încurajăm un dialog care să nu fie unul al surzilor, un dialog repetitiv și care uneori devine frustrant prin banalizarea sa: aceleași probleme, aceiași actori, cu același tip de argumente și prea puțină metodă pentru a încerca să avansăm niște soluții consensualizate. Nu-i ușor de găsit echilibru, sunt atât de multe interese divergente, provocări diferite, e atât de greu să găsești o soluție echilibrată.

Efectul AI pentru pacienți

În ceea ce privește AI, întrebarea este cum reglementezi AI în sănătate, faci ce încearcă să facă guvernul american? Sunt întrebări care sunt complicate și cred că și aici am reușit, ca institut, prin metoda Aspen, cum este în cazul și programului nostru, să aducem decidentul public, oricât de repede s-ar modifica compoziția unui guvern sau cât de năstrușnică este viața unei națiuni, că asta e viața, să aducem pacienții alături de noi, pentru că vocea lor se schimbă și pacienții devin în clipa de față un fel de pacient expert. Nu mai este un pacient la care te duci și îi spui că așa este bine pentru că profesorul X sau studiul Y a spus. Nu, pentru că își caută singur informațiile, se autoeducă.

Mircea Geoană a mai punctat, în deschiderea summit-ului, că scopul este de a găsi soluții cu privire la probleme structurale nerezolvate din țara noastră: ”Trebuie să fim deschiși, pe lângă găsirea problemelor structurale nerezolvate sau întârziate din țara noastră, să vedem ce facem odată cu înnoirea tehnologiei. Vă spun că este extrem de multă treabă de făcut”.

”Mai este o chestiune legată de modul în care reușim să comunicăm poate mai credibil într-o lume care își asumă informația, pe lângă ultimul ChatGPT sau orice altceva. Totul a început la pandemie și nu se termină ușor. Cum aduci un început de credibilitate, cum putem aduce o conversație mai sănătoasă și puțină încredere în conversația despre sistemul de sănătate din țara noastră și în general din Europa? Sper ca această ediție să dea rezultate și răspunsuri” a continuat președintele Institutului.

În încheiere, Mircea Geoană a spus: ”La 20 de ani de Aspen, pot să vă spun că, dintre toate lucrurile pe care le-am făcut în viața asta, care începe să aibă cam multe cifre la anul nașterii, investiția în Aspen, în liderii noștri, în proiectele noastre, în prezența noastră la Chișinău și Bruxelles, în noul centru de securitate economică, tehnologie și reziliență și în toate aceste proiecte prin care încercăm să poziționăm România mai bine pe harta Europei și a lumii este, probabil, cea mai bună investiție pe care am făcut-o. Și mai ales investiția în voi, cei tineri".