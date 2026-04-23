Ministrul Sănătății din Grecia, atac la adresa Laurei Codruța Kovesi
Data actualizării: 21:27 23 Apr 2026 | Data publicării: 20:11 23 Apr 2026

Ministrul Sănătății din Grecia, atac la adresa Laurei Codruța Kovesi
Autor: Ioana Dinu

kovesi-eppo_09626400 Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Sănătății din Grecia, Adonis Georgiadis, a lansat critici dure la adresa Parchetului European (EPPO) și a procurorului-șef Laura Codruța Kovesi.

În contextul în care instituția europeană investighează posibile fraude cu fonduri UE în Grecia, ministrul Sănătății, Adonis Georgiadis, a lansat o declarație ironică la adresa Laura Codruța Kovesi: „Atâta timp cât doamna Kovesi ne permite, avem în continuare democrație”, scrie protothema.gr.

Ministrul Sănătății din Grecia a criticat dur demersurile Parchetul European (EPPO), pe care le-a catalogat drept „ridicole”. Adonis Georgiadis a acuzat o „intervenție politică directă în țară”.

Nemulțumit de modul în care este instrumentat un dosar privind o presupusă fraudă cu subvenții agricole, Adonis Georgiadis a mers până la a sugera că Grecia ar putea lua în calcul retragerea din jurisdicția instituției europene. Ministrul a mai zis și că Grecia oferă cel mai generos acces la medicamente comparativ cu alte state.

Relațiile dintre autoritățile elene și Parchetul European s-au tensionat vizibil în ultima perioadă, pe fondul vizitei Laura Codruța Kovesi la Atena și al controverselor legate de prelungirea mandatelor procurorilor europeni delegați din Grecia.

VEZI ȘI: • Nicușor Dan, critic față de mandatele Laurei Codruța Kövesi la DNA. Bogdan Chirieac, remarcă tare după interviul președintelui 

laura codruta kovesi
parchetul european
