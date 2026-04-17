Nicușor Dan, critic față de mandatele Laurei Codruța Kövesi la DNA. Bogdan Chirieac, remarcă tare după interviul președintelui

Președintele Nicușor Dan a fost prezent la Europa FM unde a fost întrebat dacă se așteaptă ca Laura Codruța Kövesi să intre în politică după ce i se încheie mandatul de procuror-șef al Parchetului European.

„E opțiunea dumneaei. E o persoană care, în diversele poziții pe care le-a avut, a acumulat cunoștințe, experiență. O să vedem cum va dori să le valorifice”, a spus Nicușor Dan.

Acesta a declarat că „ar înclina să creadă” că au existat abuzuri în perioada în care Laura Codruța Kövesi a condus DNA și Parchetul General.

„Cred că au fost făcute, dar din nou mă întorc la raportul între societate și decidentul politic. Sunt foarte mulți oameni care spun că s-au făcut abuzuri. Dar avem un raport? Adică dacă tot se fac afirmațiile astea, care sunt de asemenea foarte grave. S-a folosit sistemul de justiție pentru a elimina oameni politici, de exemplu, sau pentru războaie politice. Din nou, chestiunile astea foarte grave ar trebui documentate”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă, în opinia sa, au avut loc abuzuri, președintele a spus: „Aș înclina să cred că s-au făcut”.

„Nicușor Dan remarcă un lucru pe care îl știm cu toții”

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la emisiunea „Raport de zi”, moderată de Nicoleta Cuculescu la Realitatea Plus, unde a comentat acest subiect. Potrivit analistului, afirmațiile referitoare la abuzurile din perioada mandatelor Laurei Codruța Kövesi sunt, în opinia sa, evidente, chiar dacă la nivel internațional imaginea acesteia a fost una pozitivă.

„Faptul că cineva de la cel mai înalt nivel recunoaște că în timpul mandatelor doamnei Kövesi au avut loc abuzuri, pentru public e de domeniul evidenței, dar când un înalt oficial român spune lucrul acesta, în condiția în care în plan internațional nu erau decât norișorii roz și stele pe mandatul doamnei Kövesi, mie mi se pare de foarte bun-simț.

Mai mult, domnia sa nu reproșează neapărat doamnei Kövesi aceste abuzuri. Spune că să vadă cum o poate valorifica atunci când își termină mandatul de procuror general la Parchetul European.

E fără ură, fără răzbunare, dar remarcă un lucru pe care îl știm cu toții: Au fost mii de oameni judecați de justiție, în timpul doamnei Kövesi sau după ce a plecat domnia sa, declarați nevinovați pentru că fapta nu exista. Au fost distruse miliarde și miliarde de afaceri ale antreprenorilor români în timpul războiului româno-român. A fost o perioadă neagră în istoria României din toate punctele de vedere. Au avut loc abuzuri, e de constatat acest lucru”, a spus Bogdan Chirieac la emisiunea „Raport de zi”, moderată de Nicoleta Cuculescu la Realitatea Plus.

