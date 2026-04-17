DCNews Stiri ONG-urile #rezist, atac la Nicușor Dan pentru că a respectat legea și Constituția
Data publicării: 11:05 17 Apr 2026

ONG-urile #rezist, atac la Nicușor Dan pentru că a respectat legea și Constituția
Autor: Ioan-Radu Gava

imagine cu nicusor dan, presedintele romaniei Nicușor Dan, președintele României. Foto: Presidency.ro

Mai multe ONG-uri din zona #rezist au publicat o scrisoare deschisă în care îl atacă pe președintele Nicușor Dan

Aproximativ 24 de organizații non-guvernamentale, din zona #rezist, au publicat o scrisoare deschisă în care îl atacă pe Nicușor Dan în legătură cu deciziile pe care le-a luat în ultima perioadă și nerespectarea „contractului social” pe care l-ar fi făcut cu cetățenii în campania electorală.

„Astăzi, la aproape un an de la preluarea mandatului, suntem obligați să constatăm nu doar că aceste obiective nu au fost atinse, ci că acțiunile dumneavoastră susțin în continuare status quo-ul,” afirmă organizațiile civice.

Principalele probleme reclamate de ONG-urile #rezist țin de problemele din justiție, precum numirea Liei Savonea, despre care ONG-urile spun că a fost un „semnal devastator” pentru independența sistemului judiciar, și numirea procurorilor-șefi ai marilor parchete, după propunerile ministrului Justiției.

CITEȘTE ȘI                  -                ”V-a sunat Lia?”. Răspunsul președintelui Nicușor Dan, inițial blocat

Contrar acuzațiilor organizațiilor non-guvernamentale, președintele Nicușor Dan nu a făcut altceva decât să respecte Constituția în cazul numirilor procurorilor-șefi ai marilor parchete. Legea prevede ca ministrul Justiției să inițieze procedura și să selecteze unul sau mai mulți candidați, în urma unui interviu și a evaluării proiectelor manageriale, după care aceștia sunt propuși către președintele României.

Constituția României stabilește foarte clar că procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea ministrului justiției (art. 132), iar pașii procedurali sunt stipulați în Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Șeful statului, Președintele României decide numirea sau poate refuza motivat o singură dată propunerea. Dacă Președintele refuză, ministrul poate face o nouă propunere. Mandatul procurorilor-șefi este de trei ani, cu posibilitatea reînnoirii încă o dată.

CITEȘTE ȘI               -                Cum explică Nicușor Dan numirea Cristinei Chiriac în funcția de procuror general: "A fost logic să o apăr"

Scrisoare adeschisă adresată președintelui Nicușor Dan


„Domnule Președinte,

Organizațiile și grupurile civice semnatare vă adresează această scrisoare deschisă, profund îngrijorate de direcția în care ați ales să vă exercitați mandatul – un mandat câștigat pe baza unui angajament clar față de cetățeni, într-un context politic deja puternic radicalizat.

Într-o democrație funcțională, relația dintre votant și politician se întemeiază pe un veritabil contract social. Este o relație mutuală, în care cetățenii aleg să susțină un candidat în baza unor clauze explicite – promisiunile publice. Acestea nu sunt simple declarații de campanie, ci obligații morale și politice.

Solicitările noastre, la care ați făcut referire cu ironie, nu sunt revendicări arbitrare, ci vizează exclusiv propriile dumneavoastră angajamente. Ați fost ales pe un val de speranță: promisiunea unui stat funcțional, și fără ingerințe politice, a unei justiții independente și a unor reforme administrative și electorale autentice. Astăzi, la aproape un an de la preluarea mandatului, suntem obligați să constatăm nu doar că aceste obiective nu au fost atinse, ci că acțiunile dumneavoastră susțin în continuare

Ați ales să răspundeți criticilor nu cu argumente, ci cu aroganță. Nu cu responsabilitate, ci printr-o mimare a cinismului specific celor pe care ați promis că îi veți combate. Mai grav, ați tratat cu superioritate oameni care au susținut activ schimbarea în bine, care și-au asumat costuri reale pentru a vă susține și care v-au acordat încredere în baza programului pe care dumneavoastră vi l-ați asumat.

Deciziile adoptate până în prezent indică, în mod îngrijorător, o continuitate a practicilor din mandatul fostului președinte Klaus Iohannis, un mandat care a contribuit la erodarea încrederii publice, la tolerarea corupției și la amplificarea tensiunilor sociale și politice.

Numirea Liei Savonea – percepută public drept unul dintre simbolurile justiției capturate – a reprezentat un semnal devastator pentru încrederea în independența sistemului judiciar. Nu este doar o decizie controversată, ci o declarație politică în sine, care contrazice frontal promisiunile asumate.

Mai mult, numirea șefilor de parchete a fost însoțită de o pledoarie amplă în favoarea unor magistrați a căror activitate în trecut nu este doar lipsită de rezultate și profesionalism, ci care au sabotat însuși actul de justiție.
În schimb, am observat o tăcere asurzitoare în contextul în care mai mulți magistrați au semnalat public, recent, disfuncționalități grave din sistemul judiciar, susținute de dovezi și informații din interior. Aceștia și-au asumat riscuri reale, expunându-se în fața unui sistem judiciar represiv față de vocile critice, în speranța unei implicări din partea dumneavoastră în sprijinul unei justiții funcționale, echitabile și reformate.

În paralel, asistăm la o intensificare a fenomenului de dezincriminare de facto a marilor corupți, prin eliberări succesive și anulări de pedepse. Lipsa unei reacții ferme din partea instituției prezidențiale nu poate fi interpretată decât ca o abdicare de la rolul constituțional de garant al statului de drept.

Eșecul serviciilor în gestionarea amenințărilor de tip război hibrid și rolul supradimensionat în societate ridică semne de întrebare serioase privind capacitatea de coordonare la nivelul cel mai înalt al statului. În loc de claritate și fermitate, am asistat la ezitare și reacții întârziate.

În plan extern, poziționarea României a devenit oscilantă și lipsită de coerență strategică, fiind prea des aliniată unor oportunități de moment, în detrimentul interesului național pe termen lung.

Numirile recente în fruntea parchetelor generale – persoane asupra cărora planează suspiciuni serioase de incompetență sau conexiuni cu rețele de interese – consolidează această direcție. Ele nu pot fi justificate nici prin criterii de profesionalism, nici prin cele de integritate.

Nicușor Dan,

Prin deciziile și atitudinea dumneavoastră recentă, ați demonstrat nu doar o abatere de la promisiuni,

Votul primit nu a fost unul de încredere oarbă, ci un mandat condiționat de reforme reale și de respectarea angajamentelor asumate. Astăzi, acest mandat este grav compromis.

La fel ca predecesorul dumneavoastră, riscați să rămâneți în istorie nu ca un reformator, ci ca un continuator al unui sistem pe care ați promis că îl veți destructura.

Ați avut șansa să schimbați sistemul; dacă ați ales să îl serviți, veți fi judecat ca parte a lui

Ați avut șansa să schimbați sistemul; dacă ați ales să îl serviți, veți fi judecat ca parte a lui“, transmis ONG-urile.

Scrisoarea este semnată de:

1. Federația Initiativa Timisoara
2. Valea Jiului Society
3. Corupția ucide
4. Agent Green
5. Reset
6. Codrii Iașilor
7. Grupul de Inițiativă Civică „În Stradă”
8. Asociația Civică Tineri Liberi din Timișoara
9. Societatea Timișoara
10. Freedom House România
11. #activAG Pitești
12. Asociația Împreună pentru A8
13. Activism Civic Craiova
14. Braşov Community
15. Rezistența Civică Galați
16. VeDem Just – Voci pentru Democraţie şi Justiţie
17. Inițiativa România
18. Asociația Civica
19. Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei
20. Centrul pentru Inovare Publică
21. Asociația Respiro Human Rights Research Centre
22. Declic
23. Miliția Spirituală
24. Bankwatch România
25. Asociația dexonline

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Scumpirea petrolului amenință economia României: impact direct asupra inflației și consumului
Publicat acum 12 minute
Adrian Năstase le răspunde celor care compară partidul lui Peter Magyar cu USR: Cu cine se aseamănă, de fapt
Publicat acum 39 minute
ANM: Informare meteorologică de ploi torențiale, grindină și vânt puternic
Publicat acum 43 minute
Noi detalii din ancheta crimei lui Charlie Kirk: probele balistice ridică semne de întrebare
Publicat acum 52 minute
Sondaj electoral Germania: Cu cine ar vota nemții dacă ar avea loc alegeri federale
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 43 minute
Scumpiri, disponibilizări și controale în locuințe. Poliția ar putea verifica asigurările obligatorii. Chirieac: De ce să te caute miliția? Imbecilul care a propus asta să fie dat afară
Publicat acum 3 ore si 30 minute
Cade vălul de pe chipul lui Peter Magyar: Euforia după alegerile din Ungaria, pusă sub semnul întrebării de istoricul Marius Diaconescu / video
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Un important lider PSD se ridică împotriva conducerii partidului: Au luat o decizie cu capul în gard, ca berbecul. Nu mai putem să continuăm așa
Publicat acum 5 ore si 51 minute
Horoscop 17 aprilie 2026. Lună Nouă în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 55 minute
Calul troian al Chinei în UE: Presiuni pentru subminarea planurilor europene de stimulare a companiilor autohtone
 
