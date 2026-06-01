Singura situaţie când trebuie să semnalizezi stânga în sensul giratoriu. Paradoxul din Codul Rutier cu astfel de intersecţii

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a analizat circulaţia în sensul giratoriu la DC Conducem, după mai multe imagini în care se vede cum şoferi sau viitori şoferi (n.r. în şcoala de şoferi) semnalizează stânga în sensul giratoriu.

"În sensul giratoriu trebuie să semnalizezi ieșirea din sensul giratoriu, iar ieșirea din sensul giratoriu se face, conform regulamentului nou, acordând prioritate celor de pe banda pe care vrei să intri. Când vrei să ieși din sensul giratoriu, situația cea mai des întâlnită: ești pe banda doi sau pe banda trei din sensul giratoriu și, pentru a ieși, semnalizezi, te asiguri și dai prioritate la cei care sunt pe banda inferioară.

Din păcate, în această situație putem ajunge la o situație, să zic, ipotetică: dacă eu merg pe banda unu în sensul giratoriu și mă învârt pe banda unu continuu, am prioritate continuă și toți ceilalți trebuie să mă aștepte. Pentru că cei care intră trebuie să mă lase, cei care vor să iasă de pe banda doi... da? Adică, practic, pe banda unu ai prioritate și ești stăpânul sensului giratoriu. Ai putea să blochezi sensul giratoriu dacă mergi cu 30 de km/h, cu 29 de km/h, niciun tir cu două remorci...", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

Mesaj pentru cei care semnalizează la stânga

Titi Aur a venit şi cu un mesaj pentru şoferii care semnalizează stânga în sensul giratoriu.

"Nu văd de ce să semnalizezi stânga și nu ai de ce să semnalizezi stânga când intri în sensul giratoriu. Și totuși așa te învață la școala de șoferi și foarte mulți când se apropie de sensul giratoriu semnalizează stânga.

Nici n-ai voie să faci la stânga, că la stânga ești pe interzis. Adică trebuie să faci un pic la dreapta și pe urmă, cu tot cu drum, la stânga, de obicei, în sensul giratoriu. Adică nici nu-i logic să semnalizezi la stânga când intri într-un sens giratoriu. Ai o chestie așa, semirotundă, și de fiecare dată trebuie să faci puțin dreapta. De ce să semnalizezi stânga? Să semnalizezi dreapta atunci când ieși, da!", a mai precizat specialistul.

Singura situaţie în care trebuie să semnalizezi stânga

"Există un singur motiv ca să semnalizezi stânga în sensul giratoriu: când ai sens giratoriu din ăla mic și ai mașini care vin din față și tu vrei să intri și să faci la stânga, pentru a-i transmite celui care vine din față că vrei să mergi pe acolo, ca să-ți acorde prioritate. Poți să semnalizezi nu pentru că ai fi obligat, pentru că ar trebui să subînțeleagă că atâta timp cât nu semnalizezi dreapta, înseamnă că te duci la stânga. Dar acolo, ca să fie mai clar, atunci poți să dai un semnal stânga ca să-i arăți că chiar faci la stânga, nu că ai uitat să semnalizezi dreapta", a completat Titi Aur.