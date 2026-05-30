Accident grav pe DN1. Un minor se află în stop cardio-respirator
Data publicării: 30 Mai 2026

Accident grav pe DN1. Un minor se află în stop cardio-respirator
Autor: Ioan-Radu Gava

accident ambulanta Sursa foto: Agerpres
Nouă răniţi, dintre care un minor în stop cardio-respirator, într-un accident grav pe DN 1 între Şercaia şi Mândra

Nouă persoane au fost rănite, iar un minor se află în stop cardio-respirator în urma unui accident rutier produs sâmbătă după-amiază pe DN 1, între localităţile Şercaia şi Mândra. În coliziune au fost implicate trei autoturisme, potrivit ISU Braşov și Agerpres.

"În această după-amiază, în jurul orei 15.30, am fost solicitaţi să intervenim la un accident rutier produs pe DN 1, între localităţile Şercaia şi Mândra, în care au fost implicate trei autoturisme. În urma evenimentului au rezultat nouă victime, dintre care cinci adulţi şi patru minori. La sosirea echipajelor de intervenţie, un minor era în stare de inconştienţă, aflat în stop cardio-respirator, fiind imediat începute manevrele de resuscitare. De asemenea, o femeie în vârstă de aproximativ 40 de ani se află în stop cardio-respirator, echipajele medicale efectuând manevre de resuscitare", se arată într-o informare a ISU Braşov.

Potrivit sursei citate, ceilalţi trei minori prezintă traumatisme uşoare şi beneficiază de îngrijiri medicale la faţa locului. Totodată, ceilalţi patru adulţi implicaţi sunt evaluaţi medical de către echipajele de intervenţie, toţi fiind conştienţi şi cooperanţi.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost mobilizate următoarele forţe: o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD de prim ajutor calificat, un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă, precum şi trei echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

