Reportaj DC News: Locul cu cel mai frumos apus din România: Fiecare seară se transformă într-o amintire de neuitat

Și pentru că vorbim de Delta Dunării, nu putem să ocolim „capitala“ acestui tărâm fascinant aflat la porțile Europei. Corina Davidov, reprezentant al Pensiunii Perla, a declarat în exclusivitate pentru DC News că „Sulina înseamnă, înainte de toate, natură, liniște și experiențe autentice“.

„Cei care ajung aici descoperă farmecul unic al Deltei Dunării prin excursii pe canale sălbatice, plimbări către locul spectaculos unde Dunărea se varsă în Marea Neagră și momente de relaxare pe plaja sălbatică a Mării Negre. Iar unele dintre cele mai impresionante spectacole pe care le oferă Sulina sunt apusurile senzaționale, care transformă fiecare seară într-o amintire de neuitat“, a precizat Corina Davidov.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Orașul unic în România promovat doar de 2 operatori turistici: Pentru noi este mai importantă calitatea turiștilor decât numărul lor

Apusurile pot fi admirate atât de pe faleza din Sulina, cât și de la vărsarea Dunării în Mare (mai ales!) unde se pot face numeroase excursii cu diverși operatori de transport din zonă. Travel Delta Star e unul dintre aceștia, iar profesionalismul este la cel mai înalt standard.

„O vacanță la Sulina este completată firesc de gastronomia locală, unul dintre motivele pentru care mulți turiști aleg să revină aici an de an. Preparatele din pește, atât de apă dulce, cât și de apă sărată, păstrează gustul autentic al Deltei și tradițiile dobrogene. De la tradiționalul borș de pește și storceag, până la calcanul pe pat de cartofi la cuptor, peștele la grătar sau peștele prăjit, fiecare preparat spune o poveste despre loc, oameni și pasiunea pentru bucătăria pescărească“, a punctat Corina Davidov.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV REPORTAJ DC NEWS: Portul Sulina, aproape de finalizare. Dragoș Ioniță (AZL) anunță sute de locuri de muncă: Vor încărca aici nave de mare capacitate ce vor ajunge în întreaga lume

Pensiunea Perla oferă cazare în regim demipensiune. O cameră costă 300 de lei pe noapte, iar demipensiunea costă 130 de lei pe zi de persoană. În plus, turiștii norocoși pot trăi experiența unor seri cu muzică live, deoarece folkistul Narcis Tran-Korsar merge des la Pensiunea Perla și susține concerte la doi pași de faleza Dunării.

„La Perla Sulina încercăm să oferim mai mult decât o simplă cazare, ci o experiență completă, în care ospitalitatea, preparatele tradiționale și frumusețea locului îi fac pe turiști să se simtă cu adevărat aproape de spiritul Deltei și să își dorească să revină. În funcție de preferințe, putem organiza excursii, transport și diverse activități pentru cei care își doresc să descopere cât mai mult din farmecul unic al Deltei Dunării“, a concluzionat, pentru DC News, Corina Davidov, reprezentant al Pensiunii Perla din Sulina.