Subcategorii în Lifestyle

DCNews Lifestyle Omul care va „curăța” Barcelona de turiști: „Nu mai vrem niciun vizitator în plus”
Data publicării: 19 Mai 2026

Omul care va „curăța” Barcelona de turiști: „Nu mai vrem niciun vizitator în plus”
Autor: Andrei Itu

ilustrativ-multime-barcelona-spania-pxhere_37901100 Foto: Pxhere. Imagine cu rol ilustrativ
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News

Barcelona ia o decizie majoră pentru a limita numărul de turiști. Autoritățile locale au numit un responsabil special care are scopul de a schimba felul în care este gestionat turismul, astfel încât orașul să fie redat locuitorilor.

José Antonio Donaire a fost numit recent comisar pentru turism sustenabil. El spune că orașul a ajuns la un punct critic.

„Am ajuns la capătul drumului, Barcelona a atins numărul maxim de turiști pe care îl poate primi. Nu ne mai dorim mai mulți turiști, nici măcar unul în plus, dar trebuie să îi gestionăm pe cei care vin deja”, a spus Donaire.

Câți vizitatori a atras Barcelona

În 2025, zona Barcelonei a atras aproape 26 de milioane de vizitatori, cu 2,4% mai mult decât în anul 2024. Schimbarea de abordare a autorităților este o trecere de la percepția că turismul este doar un avantaj economic, la preocuparea că acesta afectează viața localnicilor și identitatea orașului.

Donaire afirmă că multe dintre măsuri vor avea nevoie de timp pentru a avea efecte, mai ales în contextul în care industria turismului depinde și de factori pe care Barcelona nu îi controlează direct, precum aeroportul, portul ori companiile aeriene.

Care e una dintre cele mai ambțioase modificări în Barcelona

Una dintre cele mai ambițioase schimbări are în vedere celebrul market La Boquería. Planul este ca acesta să redevină un spațiu destinat în principal produselor alimentare proaspete, nu gustărilor, mâncării pentru turiști, care ar urma să fie interzise cu acordul comercianților.

„Într-un an veți vedea noua Boquería”, afirmă oficialul.

Barcelona a început deja să limiteze turismul încă din anul 2017, când a fost impus un moratoriu pentru construirea de hoteluri noi în centrul orașului. Totuși, creșterea rapidă a apartamentelor turistice a scăzut impactul acestei măsuri.

Din anul 2028, cele aproximativ 10.000 de apartamente turistice legale din oraș își vor pierde licențele. Autoritățile speră că multe dintre ele vor reveni pe piața locuințelor, cu scopul de a ajuta la rezolvarea crizei locative.

Ce mai vizează planul

Planul nu vizează doar scăderea numărului total de turiști, ci schimbarea tipului de vizitatori care ajung în oraș. În prezent, aproximativ 65% sunt turiști de vacanță, restul fiind vizitatori de business ori persoane care vin pentru cultură. Barcelona vrea să ajungă la o distribuție mai echilibrată între turism de agrement, turism cultural și vizite de afaceri.

Totodată, Barcelona vrea să scadă numărul de locuri pentru navele de croazieră, de la șapte la cinci, deși orașul va continua să primească milioane de pasageri an de an. Oficialul afirmă că aceștia cheltuie puțin și aduc mai multe probleme decât beneficii.

Excursioniștili de o zi vizați și ei

O altă categorie vizată este cea a excursioniștilor de o zi, care ajung mai ales cu autocarele. Pentru aceștia au fost deja crescute taxele de parcare. De asemenea, autocarele sunt direcționate către zonele periferice ale orașului.

Autoritățile vor să scadă și comportamentele considerate problematice, cum ar fi tururile de tip „pub crawl”, care au fost interzise.

În ce va fi reinvestită taxa turistică majorată

O parte din taxa turistică mărită va fi reinvestită în centrul Barcelonei, pentru a susține comerțul local, în contextul în care multe zone sunt dominate de magazine de suveniruri ori spații orientate exclusiv spre turiști.

Donaire susține că mulți locuitori simt că centrul Barcelonei nu le mai aparține. Noile politici încearcă să readucă echilibrul dintre viața urbană și turism, scrie The Guardian.

