Unde fugim de ger: Destinațiile de vacanță recomandate de Traian Bădulescu. "Când la noi e iarnă, la ei e vară"

Traian Bădulescu, consultant în turism şi purtător de cuvânt al ANAT, a spus, în cadrul emisiunii Totul despre bani de la DC News și DC Business, care sunt destinațiile exotice potrivite pentru români acum, când la noi e iarnă și ger.

”Avem o creștere interesantă pentru destinațiile exotice. Știm cu toții că toate destinațiile europene au mărit tarifele. Europa nu mai este o destinație așa ieftină Uniunea Europeană nu mai este așa de ieftină. Sigur că au crescut și la noi veniturile, dar nu putem să mai avem așteptări să găsim cazare în Uniunea Europeană cu 100 de lei maximum. Însă, în destinațiile istorice, da, mai putem găsi astfel de cazări. Mai degrabă costă zborul”, a zis Traian Bădulescu.

Destinațiile perfecte dacă vrei să fugi de frigul din România

”Care este cea mai bună perioadă a anului să mergem în destinații precum Thailanda?”, a întrebat moderatorul Mihai Ciobanu.

”Depinde, în destinații din emisfera nordică, precum Thailanda, Filipine, o destinație în creștere, precum Bali, Republica Dominicană în Caraibe, este o perioadă bună este și, acum. Altă perioadă bună este în timpul sezonului de toamnă de la noi”, a declarat Traian Bădulescu.

"Când la noi e iarnă, la ei e vară". Bădulescu: Acolo tarifele sunt decente

”Însă sunt și alte destinații din emisfera sudică, respectiv Zanzibar, unde sunt 30 de investitori români în hoteluri. Acolo tarifele sunt decente. Chiar de Revelion au fost oferte. De exemplu, pentru un cuplu, cu zbor și 8 nopți de cazare, au fost oferte pornind de la 3000-3500 de euro. Vorbim despre un tarif foarte bun, pentru o destinație aflată la 9.300 kilometri depărtare. Ei fiind în emisfera sudică, când la noi e iarnă, la ei e vară. La ei acolo este cel mai bine toamna și primăvara.

Privind perioada de sărbători, Revelion, a fost o ușoară creștere, pentru destinațiile exotice, dar vorbim despre o cifră mică de turiști, câteva mii. Maximum 10.000 de români au fost în destinații exotice îndepărtate”, a mai spus Bădulescu, la DC News.

Vezi și - Top cele mai căutate destinații de vacanță în 2026. Ce preferă românii? Traian Bădulescu: Iubesc Marea Egee!