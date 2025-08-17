Destinația din România comparată cu Barcelona și Nisa: E un oraș cu viață non-stop

O destinație din România are potențialul de a concura cu destinații mult mai cunoscute din Europa.

”Am susținut întotdeauna Constanța ca un municipiu stațiune. Festivaluri ca Neversea au promovat bine plajele, lărgite, de o calitate mare. Are multe hoteluri, e un oraș cu viață non stop, ai ce vedea, un etalon este cazinoul, restaurat în acest an și arată frumos, e o faleză turistică frumoasă, este portul, de unde poți face croaziere. Ai Delfinariu. Ai ce vedea în Constanța și, în plus, fiind municipiu, ai viață non stop, poți găsi un restaurant sau market deschis până la ore înaintate. Transportul este facil. Trenul te lasă aproape de centru, de exemplu. Eu chiar am comparat Constanța cu Nisa și cu Barcelona, bine, la alt nivel. Turiștii români merg în Barcelona și pentru city-break și pentru plajă. De ce nu ar merge la fel și-n Constanța? Bine, nu e la același nivel, dar e un oraș frumos” a spus Traian Bădulescu expert în turism şi purtător de cuvânt al ANAT, pentru DCNews și DCBusiness.

El a admis că aceeași problemă este și-n Bulgaria cu Varna, de multe ori ocolită de turiști, pentru stațiuni care aparțin de aceasta, precum Constantin și Elena sau Nisipurile de Aur.

Mai mult, odată cu aderarea la Schengen, a crescut fluxul de turiști către Bulgaria, unde hotelurile sunt ocupate de români într-o proporție de 70%, conform acestuia.

Traian Bădulescu mai punctează că bulgarii au 350 de hoteluri all-inclusive, noi 55, dar amintește că-n 2004 România avea un singur hotel all inclusive.

