€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data publicării: 23:11 19 Sep 2025

Președintele Cehiei, turist sub acoperire în România: Uneori avem prejudecăți că e înapoiată, dar...

Autor: Irina Constantin
Petr Pavel Petr Pavel, președintele Cehiei
 

Președintele Cehiei a venit în România, sub acoperire, într-o vacanță pe motocicletă de trei mii de kilometri.

Luni, 15 septembrie, președintele Petr Pavel s-a întors la birou din vacanță. La începutul lunii septembrie, a plecat într-o altă vacanță cu motocicleta, de data aceasta călătorind cu mașina și trenul până la Košice, de unde a continuat cu motocicleta prin Ungaria până în România, pe care a parcurs-o ulterior aproape complet.

Președintele Cehiei preferă munții și caută să călătorească sub anonimat. Își planifică singur traseele, nedormind niciodată mai mult de o noapte nicăieri și își planifică cazarea zi de zi. Călătorește doar cu câțiva prieteni și cu o pază minimă. Cei care nu-l cunosc, pot confunda cu ușurință această companie cu un grup de prieteni care se distrează pe drum. 

”Este rar de găsit astăzi”

„Călătoria cu trenul a fost grozavă pentru că am economisit două zile și a fost plăcut și că am dormit mai mult înainte de călătorie. Cât despre călătorie, aș recomanda România tuturor. Uneori avem prejudecăți că este foarte înapoiată, dar este o țară frumoasă, cu mulți oameni drăguți și locuri foarte frumoase. Cred că atunci când oamenii merg la munte, cu siguranță nu vor greși, pentru că munții au încă ceva sălbatic și foarte prietenos în ei, ceea ce probabil este rar de găsit astăzi”, a comentat Petr Pavel, pentru iDNES.cz

Printre locurile vizitate, s-au numărat Transfăgărașul și Transalpina. A fost timp și pentru plimbări și vizite în multe locuri interesante. Nu a lipsit aventura și chiar a întâlnit urși. 

Președintele Cehiei chiar a ajutat un străin de pe stradă să depășească o criză de epilepsie. Evident, acesta nu știa cine-l ajută. 

În total, a parcurs 3.000 de kilometri, mare parte pe asfalt. 

”Personal, nu cunosc un grup de motocicliști mai funcțional, care să poată conduce atât de dinamic și, bineînțeles, punând accent pe siguranță. Excursia a fost, desigur, în principal despre călătorii cu motocicletele, dar serile cu discuții despre lucruri serioase și neserioase au fost, de asemenea, minunate”, a comentat unul dintre participanții la expediție.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 28 minute
Fratele lui Kate Middleton și-a exprimat adevăratele sentimente în timpul vizitei lui Donald Trump
Publicat acum 33 minute
Franța, Regatul Unit și alte opt țări recunosc, luni, statul palestinian. Macron, avertisment pentru Tel Aviv: O linie roșie clară
Publicat acum 48 minute
Important lider ISIS ucis în Siria. Anunțul SUA
Publicat acum 53 minute
Escrocheria care nu interesează Guvernul Bolojan, considerată un risc tot mai mare în Cehia. Capcană pentru români
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Președintele Cehiei, turist sub acoperire în România: Uneori avem prejudecăți că e înapoiată, dar...
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat pe 18 Sep 2025
Cutremur puternic în această seară
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close