Președintele Cehiei, turist sub acoperire în România: Uneori avem prejudecăți că e înapoiată, dar...

Luni, 15 septembrie, președintele Petr Pavel s-a întors la birou din vacanță. La începutul lunii septembrie, a plecat într-o altă vacanță cu motocicleta, de data aceasta călătorind cu mașina și trenul până la Košice, de unde a continuat cu motocicleta prin Ungaria până în România, pe care a parcurs-o ulterior aproape complet.

Președintele Cehiei preferă munții și caută să călătorească sub anonimat. Își planifică singur traseele, nedormind niciodată mai mult de o noapte nicăieri și își planifică cazarea zi de zi. Călătorește doar cu câțiva prieteni și cu o pază minimă. Cei care nu-l cunosc, pot confunda cu ușurință această companie cu un grup de prieteni care se distrează pe drum.

”Este rar de găsit astăzi”

„Călătoria cu trenul a fost grozavă pentru că am economisit două zile și a fost plăcut și că am dormit mai mult înainte de călătorie. Cât despre călătorie, aș recomanda România tuturor. Uneori avem prejudecăți că este foarte înapoiată, dar este o țară frumoasă, cu mulți oameni drăguți și locuri foarte frumoase. Cred că atunci când oamenii merg la munte, cu siguranță nu vor greși, pentru că munții au încă ceva sălbatic și foarte prietenos în ei, ceea ce probabil este rar de găsit astăzi”, a comentat Petr Pavel, pentru iDNES.cz.

Printre locurile vizitate, s-au numărat Transfăgărașul și Transalpina. A fost timp și pentru plimbări și vizite în multe locuri interesante. Nu a lipsit aventura și chiar a întâlnit urși.

Președintele Cehiei chiar a ajutat un străin de pe stradă să depășească o criză de epilepsie. Evident, acesta nu știa cine-l ajută.

În total, a parcurs 3.000 de kilometri, mare parte pe asfalt.

”Personal, nu cunosc un grup de motocicliști mai funcțional, care să poată conduce atât de dinamic și, bineînțeles, punând accent pe siguranță. Excursia a fost, desigur, în principal despre călătorii cu motocicletele, dar serile cu discuții despre lucruri serioase și neserioase au fost, de asemenea, minunate”, a comentat unul dintre participanții la expediție.