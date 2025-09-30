€ 0.0000
Data actualizării: 23:13 30 Sep 2025 | Data publicării: 23:02 30 Sep 2025

EXCLUSIV Acoperământul Maicii Domnului, legătura cu Biserica Vlaherne. Galerie foto din locul minunii făcute de Maica Domnului
Autor: Andrei Itu

486117806_10211687243211966_1044943257941280014_n Biserica din Vlaherne - Foto: Andrei Itu DC News
 

Acoperământul Maicii Domnului - 1 octombrie, zi mare în calendarul creștin ortodox. Dar care este originea, ce semnifică și de ce este atât de importantă această sărbătoare?

Sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului ne aduce aminte, în principal, despre apariția minunată a Preasfintei Fecioare Maria, din secolul al 10-lea, în Biserica din Vlaherne, cartierul Vlaherne din Constantinopol, astăzi Istanbul, Turcia.

Mai jos, în articol, vedeți o galerie de fotografii exclusive, pe care le-am realizat, cu ocazia vizitei de la Biserica din Vlaherne, un loc sacru, încărcat de spiritualitate și istorie, unde s-au întâmplat minuni de luat aminte, din care se pot extrage învățături importante.

Unde se află Biserica din Vlaherne

Astăzi, biserica este situată în cartierul Ayvansaray, în districtul Fatih al Istanbulului, în Turcia. Este la câteva sute de metri de zidurile Constantinopolului și destul de aproape de malul Cornului de Aur (Golden Horn).

Biserica se află în interiorul vechii cetăți a Constantinopolului, respectiv în zona fortificată a orașului istoric. Zona face parte din vechiul oraș istoric, unde se găsesc și alte monumente bizantine importante.

Foto: Andrei Itu - DC News

Adresa unde se află biserica trebuie cunoscută exact, pe GPS, deoarece este destul de greu de reperat.

Foto: Andrei Itu - DC News

Minunile de la Vlaherne. Aparițiile Maicii Domnului în 626 și 911

În toamna anului 911, Bizanțul, atacat de barbari, se afla într-o situație disperată. În toate bisericile din oraș se înălțau rugăciuni, pentru salvarea cetății.

Pe data de 1 octombrie, într-o noapte de sâmbătă spre duminică, pe la ora 4 dimineața, în cadrul unei privegheri, după cum afirmă Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos și ucenicul său, Fericitul Epifanie, credincioșii au văzut-o pe Maica Domnului intrând în Biserica din Vlaherne.

Maica Domnului strălucea ca lumina soarelui. Era urmată de Sfinții Ioan Botezătorul, Ioan Teologul și de un alai de îngeri și sfinți.

Foto: Andrei Itu - DC News

Ce a exclamat Sfântul Andrei, când a văzut-o pe Maica Domnului...

Sfântul Andrei, văzând această minunată apariție, i-a spus ucenicului său, fericitul Epifanie: „Oare vezi, frate, pe Împărăteasa și Doamna tuturor, care se roagă pentru toată lumea?”.

Sf. Andrei i-a răspuns: „O văd, sfinte părinte, și mă minunez, că o văd acoperind pe oamenii ce sunt în sfântul locaș cu cinstitul ei omofor, ce strălucește mai mult decât soarele!”.

Ce a făcut Maica Domnului în mijlocul BIsericii din Vlaherne

Maica Domnului a mers până în mijlocul bisericii. A început să plângă cu lacrimi amare, să se roage Fiului ei pentru a salva orașul Constantinopol. Apoi și-a scos acoperământul (maforion) de pe cap și l-a înălțat, ca și cum ar fi acoperit tot poporul și cetatea cu rugăciunile ei. În cele din urmă, atacatorii au fost înfrânți.

 
Foto: Andrei Itu - DC News

Conform Sinaxarului din Minei și Cronicii slavone a lui Nestorie, cei doi. Sfântul Andrei și fericitul Epifanie, au auzit graiurile cele cu umilință ale rugăciunii ei către Mântuitorul Iisus Hristos:

”Împărate ceresc, primește pe tot omul care Te slăvește pe Tine și cheamă în tot locul preasfânt numele Tău. Și acolo unde se face pomenirea numelui meu, pe acel loc îl sfințește și proslăvește pe cei ce te proslăvesc pe Tine și împlinește rugăciunile celor ce cu dragoste mă cinstesc pe mine, Maica Ta; și făgăduințele lor le primește și din toate nevoile și răutățile îi izbăvește”.

 

Foto: Andrei Itu - DC News
Foto: Andrei Itu - DC News

O altă minune

O altă minune s-a întâmplat în anul 626, în momentul în care Constantinopolul a fost scăpat din mâinile avarilor. Împăratul Heraclie, împreună cu o mare parte din armata sa, era într-o campanie în Asia Mică împotriva perșilor. Astfel, Patriarhul Serghie organizează o procesiune pe zidurile cetății, în frunte cu icoana Născătoarei de la Biserica din Vlaherne.
 
Foto: Andrei Itu - DC News

În pofida uriașei diferențe numerice dintre bizantini și avari, atacatorii pleacă speriați, mulți povestind că au văzut-o pe Maica Domnului coborând din icoană și venind spre ei. De menționat este că, din acel moment, datează formula din Acatistul Maicii Domnului: „Apărătoare Doamnă, pentru biruință, mulțumiri aducem ție…”, cântătă de credincioși, după ce au fugit avarii.

Foto: Andrei Itu - DC News

