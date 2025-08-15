De ce au ”dispărut” peste 1 milion de turiști de pe litoralul românesc. ”Practic, nu mai există”

300 de milioane de euro au ajuns anul trecut pe litoralul românesc, bani care astăzi au fost tăiați cu pixul, la propriu.

Litoralul românesc este gol în acest sezon. Traian Bădulescu a venit cu o posibilă explicație, în emisiunea ”Totul despre bani”.

”Sezonul ar fi fost măcar la fel ca anul precedent dacă nu am fi avut problema voucherelor de vacanță care, practic nu mai există. Mai sunt, dar valoarea lor s-a diminuat la 50%, la 800, din care scădem CAS, impozite, din cauza cărora turistul mai rămâne cu 640 de lei (față de 1600 în anii trecuți). În plus, mai trebuie să mai plătească încă 800 de lei” a spus Traian Bădulescu, expert în turism şi purtător de cuvânt al ANAT.

În interviul acordat DCNews și DCBusiness, Traian Bădulescu a mai precizat că, în anii trecuți, s-a făcut un rulaj de 300 de milioane de euro, din vouchere de vacanță, vorbind despre peste 1 milion, 1,5 milioane de turiști care au mers pe litoralul românesc prin vouchere de vacanță.

”Ajutau și angajatul și turistul” spune expertul în turism. Traian Bădulescu afirmă că, prin voucherele de vacanță, multe unități de cazare au preferat să intre în legalitate pentru a primi turiști prin voucherele de vacanță. Acesta vede doar beneficii date de tichetele de vacanță: ”a ajutat pe mulți angajați, mai ales din mediul rural, să mai călătorească prin țară, i-a ajutat pe cei cu venituri mai mari, obișnuiți doar cu străinătatea, să redescopere și România”.

