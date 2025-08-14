Cea mai accesibilă destinație exotică pentru români: Sunt tot timpul între 28 și 34 de grade. Mulți ghizi știu deja limba română aici

Vrei să mergi într-o destinație exotică, dar nu știi unde și-n ce perioadă? Iată ce spune un expert în turism.

Traian Bădulescu, expert în turism şi purtător de cuvânt al ANAT, a vorbit, pentru DCNews, despre cea mai accesibilă destinație exotică pentru turiști.

Fără doar și poate, expertul în turism a răspuns, fără să stea pe gânduri, întrebat despre destinațiile exotice pentru români: ”Cea mai accesibilă este Zanzibar. Sunt peste 30 de investitori români acolo, în hoteluri mai mici, majoritatea, dar pe malul oceanului. Temperatura este tot timpul între 28 și 34 de grade, nu e exagerată. Noaptea sunt 21- 25 de grade. Sunt mulți ghizi care știu limba română deja, deși nu au ajuns niciodată în România” a spus Traian Bădulescu, în emisiunea ”Totul despre bani”.

”Ai ce vizita în Zanzibar. Este o rezervație naturală, unde poți vedea maimuțe, de exemplu, și alte specii de animale și păsări, pădure de mangrove, au una dintre cele mai mari plantații din lume, de expoziție plantație de mirodenii, chiar e recunoscută ca o insulă a mirodeniilor. Poți vizita capitala, cu farmecul ei, unde e muzeul Freddie Mercury, casa memorială” a precizat expertul în turism. În timpul emisiunii, Traian Bădulescu a atras atenția că Zanzibarul nu este o insulă mare, ”e cât Ilfovul” a spus el.

Întrebat de Mihai Ciobanu care este cea mai bună perioadă de mers în Zanzibar, Traian Bădulescu a răspuns ”octombrie-noiembrie și februarie - martie, dar tot timpul anului e bine, chiar și-n sezonul mai ploios. Zanzibar e în emisfera sudică, atenție, deci la ei sunt invers sezoanele. Tot timpul anului vremea e ok, nu sunt diferențe mari și mulți români aleg să-și petreacă aici și Revelionul”.

Traian Bădulescu mai recomandă și Thailanda, spre care spune că doar transportul este mai scump. Dând exemple de prețuri, el a spus de la 1200 de euro/persoană, o sumă pe care o consideră potrivită pentru o destinație exotică.

