€ 5.0865
|
$ 4.4207
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 17:33 04 Noi 2025 | Data publicării: 17:24 04 Noi 2025

EXCLUSIV S-a terminat cu comportamentele deviante în Delta Dunării. Ștefan Paul Ivanov: Suntem mii de oameni care acționăm
Autor: Ioan-Radu Gava

excursiile-pentru-vizitarea-coloniilor-de-pasari-din-delta--interzise--amenzi-de-pana-la-50-000-de-lei_80216500 Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik
 

Comportamentele deviante în Delta Dunării au început să fie diminuate, ca urmare a acțiunilor Asociației Operatorilor Navelor de Agrement și Transport Rapid.

Anii trecuți, Delta Dunării se transformase într-o zonă în care ambarcațiunile de mare viteză circulau la turație maximă pe canale, intrau în stoluri de păsări și afectau echilibrul natural din Rezervația Biosferei. Turiștii erau aduși din București dimineața, în așa-numitele „excursii de o zi“ și erau transportați cu bărci de mare viteză la principalele obiective turistice din Deltă, lucru care afecta atât calitatea turismului, cât și biodiversitatea din zonă.

Astfel de comportamente au fost diminuate în ultima perioadă, ca urmare a acțiunilor de verificare efectuate de Asociația Operatorilor Navelor de Agrement și Transport Rapid, ai căror membri fotografiază și filmează orice comportament deviant din deltă, După care pun imaginile la dispoziția autorităților.

Ștefan Paul Ivanov, președinte al Asociației Operatorilor Navelor de Agrement și Transport Rapid a vorbit despre acțiunile acesteia în Delta Dunării.

„Am făcut grupuri de lucru în care toată lumea - suntem câteva mii de oameni la nivel regional - raportează și încearcă să identifice persoanele care au astfel de comportamente deplasate. Încercăm să îi fotografiem și să îi filmăm. Noi suntem primii care raportăm autorităților orice comportament deviant, fie că merg cu viteză pe canale, fie că sunt în stare de ebrietate etc. Se sună, se verifică. Noi vrem să eliminăm orice comportament care nu își are locul în Delta Dunării.

Acei oameni sunt supărați că sunt fotografiați, că sunt certați de multe ori. Au fost situații când alte grupuri de oameni le-au zis că sunt deranjați de muzica dată la maxim pe ambarcațiune sau ponton“, a spus Ștefan Paul Ivanov, pentru DC News.

Foto: Gabriela Pleș

Ștefan Paul Ivanov: Oamenii au început să-și schimbe comportamentul

Acțiunile asociației au dat rezultate, iar persoanele care „deranjau“ prin acțiunile lor atât turiștii, cât și speciile extrem de sensibile, au început să fie educate și să își schimbe comportamentul atunci când sesizează prezența celor responsabili.

„Asociația informează instituțiile statului, suntem cei care dorim ca totul în Delta Dunării să se desfășoare într-un cadru armonios. Noi raportăm orice situație și punem la dispoziție filmulețele și fotografiile. Doar așa îi poți descuraja, pentru că altfel nu ai cum.

Ca urmare a acțiunilor noastre, astfel de comportamente s-au diminuat. Lucrul pe care pot să-l spun cu certitudine e că de fiecare dată când apar ambarcațiuni din cadrul asociației, îi vezi că-și schimbă comportamentul, fie dau muzica mai încet, fie nu mai lasă gunoaie etc. Ușor, ușor, oamenii au înțeles că lucrurile se pot schimba, iar schimbarea vine de la fiecare în parte. Noi suntem primii care trebuie să îndreptăm lucrurile“, a mai zis, pentru DC News, Ștefan Paul Ivanov.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

stefan paul ivanov
delta dunarii
asociatia operatorilor navelor de agrement si transport rapid
barci de mare viteza
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
CFR suspendă circulaţia unor trenuri până pe 16 noiembrie pentru lucrări de modernizare
Publicat acum 25 minute
S-a terminat cu comportamentele deviante în Delta Dunării. Ștefan Paul Ivanov: Suntem mii de oameni care acționăm
Publicat acum 44 minute
S-a stins din viață „bunicul Zurli”. Mirela Retegan, în lacrimi: „A rămas cu noi până în ultima clipă”
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Sebastian Vlădescu, Darius Vâlcov și Ionuț Costea, eliberați / update
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Maia Sandu recomandă UE să fie „creativă“ cu Viktor Orban. Cum vrea să ocolească vetoul Ungariei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Noi 2025
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat pe 02 Noi 2025
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
Publicat pe 02 Noi 2025
Ia uitați cine e lângă Nicușor Dan! Godină: Să fie coincidență?! Băiete, lasă pilele!
Publicat acum 22 ore si 48 minute
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
 
nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

principalul motiv pentru plecarea carrefour din romania cine urmeaza Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close