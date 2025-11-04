S-a terminat cu comportamentele deviante în Delta Dunării. Ștefan Paul Ivanov: Suntem mii de oameni care acționăm

Anii trecuți, Delta Dunării se transformase într-o zonă în care ambarcațiunile de mare viteză circulau la turație maximă pe canale, intrau în stoluri de păsări și afectau echilibrul natural din Rezervația Biosferei. Turiștii erau aduși din București dimineața, în așa-numitele „excursii de o zi“ și erau transportați cu bărci de mare viteză la principalele obiective turistice din Deltă, lucru care afecta atât calitatea turismului, cât și biodiversitatea din zonă.

Astfel de comportamente au fost diminuate în ultima perioadă, ca urmare a acțiunilor de verificare efectuate de Asociația Operatorilor Navelor de Agrement și Transport Rapid, ai căror membri fotografiază și filmează orice comportament deviant din deltă, După care pun imaginile la dispoziția autorităților.

Ștefan Paul Ivanov, președinte al Asociației Operatorilor Navelor de Agrement și Transport Rapid a vorbit despre acțiunile acesteia în Delta Dunării.

„Am făcut grupuri de lucru în care toată lumea - suntem câteva mii de oameni la nivel regional - raportează și încearcă să identifice persoanele care au astfel de comportamente deplasate. Încercăm să îi fotografiem și să îi filmăm. Noi suntem primii care raportăm autorităților orice comportament deviant, fie că merg cu viteză pe canale, fie că sunt în stare de ebrietate etc. Se sună, se verifică. Noi vrem să eliminăm orice comportament care nu își are locul în Delta Dunării.

Acei oameni sunt supărați că sunt fotografiați, că sunt certați de multe ori. Au fost situații când alte grupuri de oameni le-au zis că sunt deranjați de muzica dată la maxim pe ambarcațiune sau ponton“, a spus Ștefan Paul Ivanov, pentru DC News.

Foto: Gabriela Pleș

Ștefan Paul Ivanov: Oamenii au început să-și schimbe comportamentul

Acțiunile asociației au dat rezultate, iar persoanele care „deranjau“ prin acțiunile lor atât turiștii, cât și speciile extrem de sensibile, au început să fie educate și să își schimbe comportamentul atunci când sesizează prezența celor responsabili.

„Asociația informează instituțiile statului, suntem cei care dorim ca totul în Delta Dunării să se desfășoare într-un cadru armonios. Noi raportăm orice situație și punem la dispoziție filmulețele și fotografiile. Doar așa îi poți descuraja, pentru că altfel nu ai cum.

Ca urmare a acțiunilor noastre, astfel de comportamente s-au diminuat. Lucrul pe care pot să-l spun cu certitudine e că de fiecare dată când apar ambarcațiuni din cadrul asociației, îi vezi că-și schimbă comportamentul, fie dau muzica mai încet, fie nu mai lasă gunoaie etc. Ușor, ușor, oamenii au înțeles că lucrurile se pot schimba, iar schimbarea vine de la fiecare în parte. Noi suntem primii care trebuie să îndreptăm lucrurile“, a mai zis, pentru DC News, Ștefan Paul Ivanov.