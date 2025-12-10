Orașul care vrea să-i facă pe bucureșteni să uite de Brașov și valea Prahovei: Tiroliană unică în lume, la 3,5 ore de Capitală

Chiar dacă este un oraș cu o importantă zestre culturală și cu obiective de invidiat, Piatra Neamț parcă a dispărut de pe harta turistică a României în ultimii ani. Orașul de la poalele Ceahlăului își dorește acum să își recâștige faima de odinioară, iar grație unei administrații eficiente și implicării comunității, la Piatra Neamț încep să se întâmple lucruri frumoase.

„Promovăm turismul prin colaborarea pe care o avem cu cei de la OMD, o colaborare în creștere, în formare. Anul acesta am avut de patru ori mai multe evenimente decât înainte, cu preponderență pe zonele sportivă, culturală și artistică“, a spus, pentru DC News, primarul orașului Piatra Neamț, Vasile-Adrian Niță.

Piatra Neamț va avea o tiroliană unică în lume

Edilul a prezentat și principalele proiecte pe care dorește să le realizeze în anii următori pentru atragerea cât mai multor turiști interesați atât de sport, cât și de senzații tari.

„Avem proiecte deosebit de importante, pentru care documentația tehnică a fost elaborată. În primul rând e vorba de o tiroliană, cea mai lungă din Europa, peste 2.600 de metri, singura din lume care ar tranzita o zonă împădurită, un oraș și un râu și care ar avea o diferență de nivel de 330 de metri. Tiroliana pornește de pe masivul Cozla, unde telegondola are stația de sosire, și va ajunge la ștrandul municipal.

De asemenea, tot pe Cozla vom avea o sanie de tip bob care va funcționa și vara, și iarna, pe o lungime de 1,1 kilometri. Îmi doresc și o pârtie de schi cu suprafață schiabilă sintetică pe tot parcursul anului, pe care se poate schia folosind același echipament ca pe zăpadă, dar și un traseu de downhill pentru biciclete, de 2,3 kilometri, pe care îl vom realiza chiar în 2026. El va fi gândit și realizat de specialiștii care au mai făcut acest lucru în Canada și în zona Brașov.

Pentru ștrandul municipal am depus deja un proiect la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, în valoare de aproximativ 60 de milioane de lei, unde vom reface aproape totul de la zero, cu un bazin olimpic, pe care mi-l doresc într-un circuit competițional, plus alte trei bazine, unul VIP și două dedicate copiilor, șapte terenuri de sport modernizate, un teatru de vară de 1.000 de locuri pentru a organiza evenimente și un cinematograf în aer liber“, a spus primarul.

Vasile-Adrian Niță, mesaj pentru bucureștenii care vor să viziteze Piatra Neamț

Având în vedere că, în 2026, Autostrada Moldovei va fi construită până la Roman, distanțele dintre București și Piatra Neamț vor deveni mai scurte, iar locuitorii din Capitală vor avea numai 3 ore și jumătate de mers până sub Cozla. Vasile-Adrian Niță e convins că mulți vor prefera Piatra Neamț în detrimentul Brașovului ... evident, din cauza aglomerației de pe valea Prahovei, dar și datorită prețurilor mai scăzute.

„Autostrada este un obiectiv mult-așteptat, pentru că, dacă e să vorbim de împătimiții sporturilor de iarnă, pe viitor, în loc să meargă la Brașov unde vor fi nevoiți să stea poate 7-8 în trafic și să cheltuie la niște prețuri de 3-4 ori mai mari, s-ar putea să fim o alternativă și la doar 3 ore și jumătate de mers, să poată veni la Piatra Neamț, cu costuri mult mai accesibile.

Mesajul meu pentru turiștii bucureșteni este că în 2-3 ani vor avea aici o alternativă la tot ceea ce înseamnă Brașov sau alte stațiuni importante din Europa“, a conchis Vasile Adrian-Niță, primarul din Piatra Neamț.