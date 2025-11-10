Tot ce trebuie să știi despre staţiunile balneare şi balneoclimatice din România, publicate în 12 ghiduri

Iniţiativa face parte dintr-un demers amplu de promovare a turismului de sănătate, precum şi de valorificare a patrimoniului balnear naţional.

Cum vor fi distribuite cele 12 ghiduri

Acestea vor fi distribuite prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) către medicii de familie și alți specialiști, pentru a facilita îndrumarea corectă a pacienților către serviciile de reabilitare medicală.

Totodată, proiectul urmărește atragerea pacienților și turiștilor din Uniunea Europeană către bazele de tratament autorizate de Ministerul Sănătății, în conformitate cu Directiva UE nr. 24/2011 privind decontarea serviciilor medicale transfrontaliere. Ghidurile vor fi traduse în următoarea perioadă în trei limbi de circulație internațională și transmise Punctului Național de Contact, pentru a facilita informarea la nivel european.

Afecţiunile ce pot fi ameliorate prin cura balneară

Fiecare ghid descrie afecțiunile care pot fi ameliorate prin cure balneare, incluzând boli cardiovasculare, reumatologice și neurologice, precum și afecțiuni dermatologice, metabolice, respiratorii, digestive, endocrine, ginecologice, urologice și ortopedo-traumatice. Materialele vor fi folosite și în cadrul campaniilor de promovare, cum este târgul Les Thermalies din Franța, singurul eveniment internațional dedicat turismului balnear la care România participă cu stand național.

Ghidurile au fost elaborate de MEDAT, la solicitarea CNAS, pe baza datelor furnizate de Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, Organizaţia Patronală a Turismului Balnear şi a cercetărilor realizate de Prof. Dr. Med. Delia Cinteză, Dr. Radu Berteanu, Prof. Dr. Gelu Onose, Dr. Med. Laviniu Munteanu şi Prof. Dr. Med. Nicolae Teleki.

Harta staţiunilor balneare şi balneoclimatice din România

De asemenea, a fost publicată Harta staţiunilor balneare şi balneoclimatice din România şi Lista bazelor de tratament autorizate medico-balnear de către Ministerul Sănătăţii, fiind, astfel, oferită o imagine completă şi actualizată a infrastructurii de tratament disponibilă la nivel naţional.

România se află printre ţările europene cu cea mai mare diversitate a resurselor balneare naturale. Conform Consiliului Mondial pentru Călătorii şi Turism (aprilie 2006), România are peste 1.300 de resurse de ape minerale, reprezentând aproximativ o treime din totalul european.

Tradiţia balneară a ţării are rădăcini adânci, datând încă din epoca romană, când apele tămăduitoare erau folosite pentru sănătate şi regenerare, notează MEDAT.

Peste 160 de localităţi din România dispun de factori naturali terapeutici

În prezent, peste 160 de localităţi din România dispun de factori naturali terapeutici - ape minerale, nămoluri, gaze terapeutice, microclimat sau mofete -, multe dintre acestea fiind declarate staţiuni turistice de interes naţional sau local ori staţiuni balneare şi balneoclimatice.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) coordonează Grupul de lucru pentru dezvoltarea turismului balnear, platformă interinstituţională care reuneşte reprezentanţi ai principalelor autorităţi publice, organizaţii profesionale şi entităţi de cercetare din domeniu: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Educaţiei, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Cine mai face parte din Grupul de lucru

Din Grupul de lucru mai fac parte: Autoritatea Naţională pentru Managementul Calităţii în Sănătate, Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, Organizaţia Patronatelor din Turismul Balnear, Asociaţia Română de Balneologie, Societatea Română de Medicină Fizică, de Recuperare şi Balneoclimatologie, Societatea Română de Reabilitare Medicală, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, Asociaţia Naţională a Staţiunilor Balneare şi Balneoclimatice din România.

Totodată, MEDAT asigură cadrul strategic pentru dezvoltarea şi promovarea turismului balnear, în conformitate cu Strategia pentru dezvoltarea turismului balnear, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 571/2019, notează Agerpres.

Vezi și - ”Cea mai cosmopolită zonă a României”. Comoara ascunsă din țara noastră, ideală de vizitat toamna: Aici găsești multe crame și sate cu tradiții păstrate