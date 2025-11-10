€ 5.0854
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0854
|
$ 4.3982
 
Data publicării: 21:04 10 Noi 2025

Tot ce trebuie să știi despre staţiunile balneare şi balneoclimatice din România, publicate în 12 ghiduri
Autor: Andrei Itu

romania-steag_54759800 Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/
 

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) a publicat 12 ghiduri informative despre curele balneare disponibile, factorii naturali folosiți și bazele de tratament autorizate.

Iniţiativa face parte dintr-un demers amplu de promovare a turismului de sănătate, precum şi de valorificare a patrimoniului balnear naţional.

Cum vor fi distribuite cele 12 ghiduri

Acestea vor fi distribuite prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) către medicii de familie și alți specialiști, pentru a facilita îndrumarea corectă a pacienților către serviciile de reabilitare medicală.

Totodată, proiectul urmărește atragerea pacienților și turiștilor din Uniunea Europeană către bazele de tratament autorizate de Ministerul Sănătății, în conformitate cu Directiva UE nr. 24/2011 privind decontarea serviciilor medicale transfrontaliere. Ghidurile vor fi traduse în următoarea perioadă în trei limbi de circulație internațională și transmise Punctului Național de Contact, pentru a facilita informarea la nivel european.

Afecţiunile ce pot fi ameliorate prin cura balneară 

Fiecare ghid descrie afecțiunile care pot fi ameliorate prin cure balneare, incluzând boli cardiovasculare, reumatologice și neurologice, precum și afecțiuni dermatologice, metabolice, respiratorii, digestive, endocrine, ginecologice, urologice și ortopedo-traumatice. Materialele vor fi folosite și în cadrul campaniilor de promovare, cum este târgul Les Thermalies din Franța, singurul eveniment internațional dedicat turismului balnear la care România participă cu stand național.

Ghidurile au fost elaborate de MEDAT, la solicitarea CNAS, pe baza datelor furnizate de Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, Organizaţia Patronală a Turismului Balnear şi a cercetărilor realizate de Prof. Dr. Med. Delia Cinteză, Dr. Radu Berteanu, Prof. Dr. Gelu Onose, Dr. Med. Laviniu Munteanu şi Prof. Dr. Med. Nicolae Teleki.

Harta staţiunilor balneare şi balneoclimatice din România

De asemenea, a fost publicată Harta staţiunilor balneare şi balneoclimatice din România şi Lista bazelor de tratament autorizate medico-balnear de către Ministerul Sănătăţii, fiind, astfel, oferită o imagine completă şi actualizată a infrastructurii de tratament disponibilă la nivel naţional.

România se află printre ţările europene cu cea mai mare diversitate a resurselor balneare naturale. Conform Consiliului Mondial pentru Călătorii şi Turism (aprilie 2006), România are peste 1.300 de resurse de ape minerale, reprezentând aproximativ o treime din totalul european.

Tradiţia balneară a ţării are rădăcini adânci, datând încă din epoca romană, când apele tămăduitoare erau folosite pentru sănătate şi regenerare, notează MEDAT.

Peste 160 de localităţi din România dispun de factori naturali terapeutici

În prezent, peste 160 de localităţi din România dispun de factori naturali terapeutici - ape minerale, nămoluri, gaze terapeutice, microclimat sau mofete -, multe dintre acestea fiind declarate staţiuni turistice de interes naţional sau local ori staţiuni balneare şi balneoclimatice.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) coordonează Grupul de lucru pentru dezvoltarea turismului balnear, platformă interinstituţională care reuneşte reprezentanţi ai principalelor autorităţi publice, organizaţii profesionale şi entităţi de cercetare din domeniu: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Educaţiei, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Cine mai face parte din Grupul de lucru

Din Grupul de lucru mai fac parte: Autoritatea Naţională pentru Managementul Calităţii în Sănătate, Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, Organizaţia Patronatelor din Turismul Balnear, Asociaţia Română de Balneologie, Societatea Română de Medicină Fizică, de Recuperare şi Balneoclimatologie, Societatea Română de Reabilitare Medicală, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, Asociaţia Naţională a Staţiunilor Balneare şi Balneoclimatice din România.

Totodată, MEDAT asigură cadrul strategic pentru dezvoltarea şi promovarea turismului balnear, în conformitate cu Strategia pentru dezvoltarea turismului balnear, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 571/2019, notează Agerpres.

Vezi și - ”Cea mai cosmopolită zonă a României”. Comoara ascunsă din țara noastră, ideală de vizitat toamna: Aici găsești multe crame și sate cu tradiții păstrate

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ministerul economiei, digitalizarii, antreprenoriatului si turismului
medat
statiuni balneare
ghiduri balneare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Restricții de circulație pe DN 1A, două nopți la rând, din cauza lucrărilor la Autostrada A0
Publicat acum 25 minute
Haos pe aeroporturile din SUA. Trump îi somează pe controlorii de trafic aerian să revină la serviciu
Publicat acum 28 minute
Vremea până pe 23 noiembrie. De la temperaturi de primăvară, la ploi și răciri bruște
Publicat acum 49 minute
Tot ce trebuie să știi despre staţiunile balneare şi balneoclimatice din România, publicate în 12 ghiduri
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Gabriela Firea: Taxa CASS pe pensii și concedii pentru creșterea copilului, „un eșec ridicol”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
Publicat pe 08 Noi 2025
Ciutacu: De unde a știut Moșteanu că i se oferă 1 milion de euro dacă a refuzat să se întâlnească cu Isăilă?
Publicat pe 09 Noi 2025
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat pe 08 Noi 2025
O nouă catastrofă aviatică, după ce un motor s-a detașat. Cezar Osiceanu: Avionul s-a dovedit un eșec
Publicat acum 11 ore si 54 minute
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close