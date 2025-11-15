€ 5.0847
38 de ani de la revolta anticomunistă de la Braşov. Mesajul transmis de Ilie Bolojan
Data publicării: 17:54 15 Noi 2025

38 de ani de la revolta anticomunistă de la Braşov. Mesajul transmis de Ilie Bolojan
Autor: Florin Răvdan

people-having-protest-world-environment-day (1) Protest. Freepik.com
 

În noiembrie 1947, sute de muncitori din Braşov s-au revoltat împotriva regimului comunist. Totul a început la uzina de autocamioane Steagul Roşu.

Nemulţumiţi de reducerea la jumătate a salariilor, din motive "sociale", muncitorii au decis să nu mai lucreze. Pentru că nu au primit răspunsuri din partea conducerii, starea de agitaţie s-a amplificat, iar pe 15 noiembrie 1947 aproximativ 4.000 de muncitori s-au adunat la porţile uzinei şi au decis să meargă la sediul Comitetului Judeţean PCR. Doar că numărul acestora a scăzut simţitor, iar mulţimea care a pornit spre sediul PCR a fost alcătuită doar din 400 de oameni. 

Inițial demonstranții au scandat revendicări sociale: „Vrem mâncare și căldură!”, „Vrem banii noștri!”, „Vrem mâncare la copii!”, „Vrem lumină și căldură!” și „Vrem pâine fără cartelă!”. Protestul a devenit, însă, unul îndreptat împotriva regimului comunist, fiind, de altfel, primul mare protest premergător revoluţiei de la 1989. 

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj la împlinirea a 38 de ani de la aceste proteste. 

"Cu 38 de ani în urmă, în plină dictatură, la Brașov izbucnea prima revoltă anticomunistă, un protest spontan al muncitorilor transformat rapid într-o amplă mișcare de stradă a oamenilor care au avut curajul extraordinar de a spune „nu” dictaturii și minciunii și care au arătat lumii întregi că niciun sistem, oricât de opresiv ar fi, nu poate îngrădi dorința de libertate și demnitate românilor.
Această revoltă, strigăt de disperare și act de curaj colectiv, a spart zidul tăcerii impuse de regimul totalitar de atunci și a deschis drumul către Revoluția din Decembrie 1989, care a dus la prăbușirea dictaturii. 

Revolta anticomunistă de la Brașov rămâne un reper  al rezistenței în fața nedreptății, amintindu-ne de datoria pe care o avem, ca societate, de a apăra și garanta drepturile și libertățile cetățenești și de a consolida democrația constituțională - ca formă de apărare împotriva oricărei forme de autoritarism.

Respect față de curajul cu care ei au înfruntat opresiunea totalitară pentru a ne redobândi drepturile și libertățile ce le-au fost încălcate românilor timp de mai multe decenii!

Astăzi, într-un context regional marcat de provocări de securitate, de campanii de dezinformare și tentative de rescriere a istoriei naționale, avem datoria morală de a proteja adevărul istoric și memoria celor care s-au jertfit pentru libertate, să combatem falsificarea istoriei noastre recente care alimentează nostalgia față de un regim ce a încălcat demnitatea umană și să construim împreună o societate rezilientă, întemeiată pe valori democratice", a transmis premierul Ilie Bolojan.

guvern
revolta anticomunista brasov
ilie bolojan
