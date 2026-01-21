Guvernul Bolojan duce România într-o situație mult mai gravă decât în 2009. Elena Cristian: Nu poți să tai la grămadă tot ce ține de cetățean

Elena Cristian, analist DC Business, a vorbit despre situația critică în care se află România astăzi și a explicat că Ilie Bolojan, fiind un premier numit care nu mai depinde de voturile cetățenilor, taie cheltuielile „la grămadă”, fără să facă analize, și cu intenția de a-și proteja clientela politică.

„Când era primar sau președinte de consiliu județean, toate deciziile lui Ilie Bolojan erau luate pentru a-și aduce voturi. Voia să fie votat, voia să-și păstreze funcția și nu conta nici deficitul bugetar, nici nivelul cheltuielilor, nici nimic altceva. Acum este premier, este numit, nu are nevoie de voturile românilor și, prin urmare, nu intenționează să analizeze în profunzime măsurile pe care le ia.

Vreau să înțelegem foarte clar! Cu toții sprijinim reformele, deși ceea ce face Guvernul Bolojan nu este o reformă. Este o tăiere de cheltuieli la grămadă, fără nicio analiză preliminară. Nu poți să tăi la grămadă tot ceea ce ține de cetățean și să-ți protejezi propria clientelă politică, propriii angajați din companiile de stat, cei care au fost numiți pe posturi de către politic și așa mai departe”, a spus Elena Cristian.

Situația din România, mult mai gravă decât în 2009

Elena Cristian a explicat că noile taxe și lipsa dialogului cu mediul de afaceri pun presiune pe economie, în timp ce toate avertismentele referitoare la posibile blocaje sunt ignorate. Potrivit acesteia, situația din România este mult mai gravă decât era în 2009 și afectează serios companiile din țară.

„Din păcate, pe fondul situației internaționale, în România situația este și mai rea, pentru că aici vorbim despre o instabilitate fiscală și despre schimbarea de reguli de la o zi la alta. Vorbim despre taxe noi, vorbim despre probleme financiare foarte mari pentru mediul de afaceri.

Au fost asociații ale mediului de afaceri care au venit și au spus clar: „Nu mai putem așa” și cu toate astea nu au fost invitate la dialog, nu au fost consultate atunci când s-au luat astfel de decizii, iar lucrurile au mers în direcția în care și-a dorit Guvernul.

Au fost mai multe semnale de alarmă trase inclusiv de instituții importante ale statului în legătură cu un risc de blocaj financiar în economia reală. Economia reală este cea care ține pe umeri toată România, pentru că de acolo vin banii.

Nici de această dată nu am văzut vreo intenție clară de analiză și de decizie pentru a evita acest risc de blocaj financiar. Lucrurile nu stau bine și, deși mulți dintre analiști compară situația cu cea din 2009, instituțiile internaționale, care ne dau în acest moment cifre mult mai rele decât sunt în țară, ne arată o situație mult mai gravă pentru mediul de afaceri”, a spus Elena Cristian la România TV.

